黑豹旗》爸爸是吳聲武 吳彥緯蹲出名堂

〔記者羅志朋／新北報導〕前兄弟象捕手吳聲武之子吳彥緯，昨在4局上敲出3分打點二壘安打，點燃鶯歌工商單局5分攻勢，率隊以8：1擊敗成功商水，另一戰高苑工商以11：5扳倒北科附工，兩支勝隊將在中信盃黑豹旗8強賽對壘。

吳聲武在1996至1999年效力兄弟象，後轉任黃衫軍教練，有子繼承衣缽，吳彥緯從小學六年級開始練捕手，一路蹲到高三，鶯歌工商總教練王傳家說，吳彥緯接、擋球和臂力都有一定水準，好捕手要件是讓投手有安全感，他做得非常好，今年打擊提升不少，整體而言守優於攻。

吳彥緯說，小六由於球隊缺捕手，教練看他接、傳球不錯，就叫他練捕手，爸爸給他最大幫助是蹲捕心理層面，會分享經驗，最欣賞味全龍兩屆金手套捕手蔣少宏，配球和盜壘阻殺值得學習。

明年高中畢業吳彥緯計畫先到文化大學讀書打球，等磨練1、2年再評估是否投入中職選秀，他認為，高中和職棒實力落差大，大學落差相對較小，如果沒準備好就挑戰，或許只打幾年就被淘汰。

高苑高三重砲一壘手洪祈恩昨繳3安猛打賞、灌進4分打點，身高178公分、體重108公斤，身材十分壯碩，偶像是藍鳥小葛雷諾，原因是體型相近又是強打一壘手，他說，明年高中畢業應該會投入中職選秀。

