澳洲羽球公開賽》周天成史詩戰役 6度解救賽末點

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第6的周天成昨在澳洲羽球公開賽男單8強賽，驚險化解對手6個賽末點後，以13：21、23：21、21：16逆轉印尼新星法漢，今天將在4強對決印度名將森，力拚本季第4張決賽門票，這也是他本季第8度躋身BWF巡迴賽4強，僅次於2019年的9次。

周天成晉級澳洲公開賽男單4強。（資料照）

35歲vs.20歲 逆轉挺進4強

35歲的周天成昨遇到20歲的法漢，一路陷入苦戰，關鍵第2局，小天在15：20的絕境下力挽狂瀾，連追5分戰成丟士，隨後在20：21落後下，第6度救下賽末點，將對手逼進決勝局，最終利用多拍來回牽制法漢，讓對手越打越急，一舉完成史詩級逆轉。

2022年世錦賽8強，周天成同樣在決勝局克服15：20的逆境，逆轉擊退印尼名將克里斯提，收下生涯首面世錦賽銅牌。

世界排名12的「左手重砲」林俊易，昨以21：17、21：10收拾日本黑馬小川翔悟，連兩年挺進4強，也是他本季第5次打進4強，今天將對決世界排名26的日本名將田中湧士。

林俊易重燃年終賽希望

林俊易目前年終賽積分70320分，落後排名第8的日本一哥奈良岡功大5980分，不過奈良岡這一站在16強提前出局，也讓小林燃起一線生機，不過唯一超車機會就是要拿下這站冠軍。林俊易生涯對陣田中湧士5次共拿下4勝，也要尋求生涯首張500等級決賽門票。

