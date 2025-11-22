自由電子報
體育 即時新聞

UBA》900分里程碑 宋昕澔添旅外信心

2025/11/22 05:30

宋昕澔（大專體總提供）宋昕澔（大專體總提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕政治大學大四的宋昕澔昨在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽中繳出18分，完成UBA生涯900分里程碑，率隊以100：92擊敗健行科大，完成跨季57連勝，戰績7勝0負穩居第1。

本季尚未吞敗的健行昨開局打出12：3攻勢，看似有機會和政大一搏，但領先不到1節馬上被反超，末節雖一度追到個位數差距，仍無力逆轉戰局。宋昕澔完成UBA生涯900分里程碑，也是繼林彥廷、張鎮衙、游艾喆跟莫巴耶之後，政大隊史第5人；健行方面，以潘偉傑19分表現最佳。

宋昕澔未來還有機會挑戰隊史得分王，但他認為拿到1千分會比較有感，對得分王也沒有多想，還是以團隊為主，「幫助球隊贏球是初心，就像教練說的，先團隊再個人。」

曾在瓊斯盃披上台灣白隊戰袍的宋昕澔，也獲得國家隊總教練圖齊指點跟肯定，接下來他將投入職業賽，動向頗受關注，他說：「當然還是會想旅外，看到艾喆學長在日本打這麼好，我也有問彥廷關於中國的問題，現在都還在了解，但不會太早決定，先打完這個賽季。」

另外，前6場打完戰績相同的台藝和黎明學院，昨一路廝殺到末節尾聲，台藝靠著王威翔的致勝拋投，71：69收下3連勝，以4勝3負作收。

