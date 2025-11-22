黃子鵬青年返鄉 5年約加盟雄鷹

中職轉隊成功的自由球員

總值6600萬

台鋼雄鷹宣布網羅自由球員黃子鵬，簽下5年合約、總值6600萬元。

平均月薪破百萬

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨宣布和行使自由球員（FA）權利的黃子鵬完成簽約，除了5年總值6600萬合約，據悉平均月薪也衝破百萬，出身高雄林園鄉的黃子鵬也向球團感性發聲：「謝謝台鋼帶我回家！」在去年季後爭取4大自由球員未果後，台鋼領隊劉東洋不諱言能簽下黃子鵬，代表今年季後的最大目標完成。

中職FA轉隊成功第7人

中職自2015年季後林智勝成為行使FA轉隊成功第1人，至去年季後陳子豪和朱育賢相繼轉戰味全龍，再到今年黃子鵬則是第7人，也是台鋼隊史首位網羅的自由市場大魚。劉東洋指出，去年未能補到自由球員雖有遺憾，但原本最想補強的後援防線，今年造就出林詩翔來彌補缺憾，今年季後的首要任務是補強先發投手，很高興簽下黃子鵬來達成最大目標。台鋼也將提出25人保護名單外之選手名單供樂天桃猿評估，再決定是要全額轉隊費1050萬，或是轉隊費630萬加上1名補償球員。

31歲的黃子鵬在2017年季中選秀獲桃猿第7指名，從入行起薪7.5萬到明年投出逾百萬月薪身價，代表他的努力獲得肯定，包括連5個球季局數破百，其中2022年24場先發出賽共投158.2局，繳出12勝和防禦率2.33，局數、勝投都是本土最多，更是暌違7年的本土防禦率王。黃子鵬職棒生涯第1位教頭就是洪一中，如今洪總執掌台鋼兵符再和子弟兵重逢也很開心，「我們這隊本來就很欠缺先發投手，所以有這個人選就盡力爭取。」

在簽下大約後，黃子鵬將飛往奧地利紅牛運動員訓練中心自主訓練，為期1個多月，返台後將在高雄出席加盟記者會，正式披上台鋼球衣亮相。

