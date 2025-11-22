猿FA連3年出走 古久保有釋出訊號

黃子鵬成為中職自由球員轉隊第7人。 （資料照）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹宣布以5年合約簽下黃子鵬後，樂天桃猿隨即在臉書粉絲團發文「謝謝你，黃子鵬」，對他的離開表達可惜與難過，他雖是樂天集團接手球隊6年來行使自由球員（FA）權利的第4人，卻讓樂天寫下連3年都有自由球員「逃猿」的另類紀錄。

猿隊連3年有自由球員轉隊，包括前年陳俊秀（左）與去年朱育賢。（資料照）

樂天與黃子鵬的2年合約將於年底到期，球團雖開出4年總值5000萬元留人，他仍成為今年季後行使FA第1人，古久保健二未卸任總教練前曾透露，雖然很希望黃子鵬留下來，但也提供「有這個資格是球員的權利」、「好好為自己、為家人想一想」、「現在這個時代不會覺得離開就是背叛」等建議，被視為是黃子鵬出走的訊號。

樂天球團指出，球團一直都在努力留下優秀球員，沒有受到之前食安、宿舍等風波影響，黃子鵬在球隊的表現一直很穩定，球團開出最好的條件，很可惜他最後仍決定離開，這是選手的權利，球團尊重他的選擇。至於樂天會選擇全額轉隊費1050萬元或部份轉隊費630萬元加1名補償球員，將視台鋼提出的保護名單再做決定。

樂天接手球隊後首位行使FA的是2021年季後的陳禹勳，最終續約1年、月薪維持58萬元，但他2023年季前提出薪資仲裁敗訴、季後未被放進60人契約保留名單，2024年以附帶生活規範的1年合約轉到味全龍，樂天也自2023年起連3年季後各有陳俊秀、朱育賢、黃子鵬行使FA轉隊，明年林立將取得FA資格，球團雖已開出5年長約，但這次能否留人成功還有待觀察。

