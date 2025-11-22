自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

猿FA連3年出走 古久保有釋出訊號

2025/11/22 05:30

黃子鵬成為中職自由球員轉隊第7人。 （資料照）黃子鵬成為中職自由球員轉隊第7人。 （資料照）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹宣布以5年合約簽下黃子鵬後，樂天桃猿隨即在臉書粉絲團發文「謝謝你，黃子鵬」，對他的離開表達可惜與難過，他雖是樂天集團接手球隊6年來行使自由球員（FA）權利的第4人，卻讓樂天寫下連3年都有自由球員「逃猿」的另類紀錄。

猿隊連3年有自由球員轉隊，包括前年陳俊秀（左）與去年朱育賢。（資料照）猿隊連3年有自由球員轉隊，包括前年陳俊秀（左）與去年朱育賢。（資料照）

樂天與黃子鵬的2年合約將於年底到期，球團雖開出4年總值5000萬元留人，他仍成為今年季後行使FA第1人，古久保健二未卸任總教練前曾透露，雖然很希望黃子鵬留下來，但也提供「有這個資格是球員的權利」、「好好為自己、為家人想一想」、「現在這個時代不會覺得離開就是背叛」等建議，被視為是黃子鵬出走的訊號。

樂天球團指出，球團一直都在努力留下優秀球員，沒有受到之前食安、宿舍等風波影響，黃子鵬在球隊的表現一直很穩定，球團開出最好的條件，很可惜他最後仍決定離開，這是選手的權利，球團尊重他的選擇。至於樂天會選擇全額轉隊費1050萬元或部份轉隊費630萬元加1名補償球員，將視台鋼提出的保護名單再做決定。

樂天接手球隊後首位行使FA的是2021年季後的陳禹勳，最終續約1年、月薪維持58萬元，但他2023年季前提出薪資仲裁敗訴、季後未被放進60人契約保留名單，2024年以附帶生活規範的1年合約轉到味全龍，樂天也自2023年起連3年季後各有陳俊秀、朱育賢、黃子鵬行使FA轉隊，明年林立將取得FA資格，球團雖已開出5年長約，但這次能否留人成功還有待觀察。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中