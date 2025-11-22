黃子鵬in 魔鷹留鷹空間大增

人氣洋砲魔鷹能否續留雄鷹，備受球迷關注。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕明年是台鋼雄鷹在中職一軍的第3個球季，不再享有擴編球隊前2年的「洋砲紅利」，對於人氣洋砲魔鷹的取捨也面臨兩難，但在成功簽下今年季後最大咖自由球員黃子鵬後，先發投手獲得重大補強，領隊劉東洋表示，續留魔鷹的機會確實提高很多，但還要看經紀人回覆、教練團整體評估而定。

根據中職擴編球隊制度，新球團加入一軍最初2年，最多可註冊4名洋將，登錄一軍上限4人，同時上場3人，皆比一般球團多1個名額，但4名洋將不得同為投手或野手。魔鷹這兩年以30和25轟蟬連全壘打王，總產能佔全隊44％，但台鋼本季團隊先發37勝、防禦率3.54都排聯盟倒數第2，投645.2局更在聯盟墊底，從洋投先發扛492.2局僅次統一獅517.1局來看，正如總教練洪一中所言「去年先發幾乎都靠洋投在撐」，也讓台鋼明年洋將選擇3投或2投1野備受關注。

如果魔鷹不留

台鋼將回歸全洋投

劉東洋指出，魔鷹與隊友互動良好，也很融入球隊的環境與文化，對台灣生活的適應與熟悉度愈來愈高，本人也很想再回來台發展，球團從季後一直與魔鷹的經紀人洽談，溝通過程也很順暢，簽下黃子鵬不僅補強先發輪值，也為續留魔鷹增加很大的空間。儘管魔鷹去留仍有變數，但可確定的是，如果魔鷹不留，台鋼就會回歸全洋投，不會有其他洋砲選項。

