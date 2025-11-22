「2A待遇不比台灣差」 道破中職非青棒首選

劉致榮（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年中職例行賽場均破萬人，年度票房收入逾20億都創歷史新高，台鋼雄鷹昨以5年最高總值6600萬合約簽下FA投手黃子鵬，只是國內青棒球員第一志願普遍仍是旅外發展，鶯歌工商總教練王傳家直言，「中職缺乏誘因留住好手。」

中職缺誘因

頂尖人才心向旅外

2023年至今多達20名台灣高中、大學好手旅外，頂尖青棒球員幾乎都表態畢業後希望出國打球，U18世界盃國手、高苑工商當家游擊手許書誠就說，「明年高中畢業想去美國闖一闖，比較有機會成長，也想看自己的能耐在哪裡，真的沒辦法才考慮中職。」

請繼續往下閱讀...

26歲右投劉致榮是鶯歌工商隊史第一位旅外球員，今年因傷整季報銷，加盟美職紅襪6年發展陷入瓶頸，王傳家曾勸他，「不要再拚夢想了，回台灣賺錢比較實際吧！」他回應，「我在2A待遇不會比台灣差，還存到錢，如果美國沒機會，先考慮日職，最後才是中職。」

王傳家指出，運動員追求最高殿堂和最大價值，大聯盟、日職各方面都在中職之上，且中職球員月薪百萬已不稀奇，但簽約金還卡在600萬，根本沒辦法留住優質選手，小聯盟薪資待遇提升，他們有夢想可以追求，中職最根本的問題還是缺乏吸引力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法