自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黑豹旗》力搏解散命運 金門農工贏得喝采

2025/11/22 05:30

卓鴻志（記者陳志曲攝）卓鴻志（記者陳志曲攝）

黑馬之旅16強止步

金門農工吞敗球員難過落淚，賽後帶走球場紅土留念。（記者陳志曲攝）金門農工吞敗球員難過落淚，賽後帶走球場紅土留念。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年中信盃黑豹旗「超級大黑馬」金門農工，昨以0：10遭羅東高工5局「扣倒」止步16強，仍寫隊史最佳成績。教練黃國偉說，「我們只是11人的社團球隊，1年前瀕臨解散，如今打到16強已超乎預期，一路走來很感慨，講到這裡就想掉淚。」

金門農工一路過關斬將，豪取4連勝挺進16強，賽前黃國偉透露，這場很多金門人關注，可說是全村的希望，若贏球就是「台版沖繩尚學高校」。只是金門農工沒能複製沖繩尚學高校勇奪夏季甲子園冠軍的夢幻劇本，團隊出現3次致命失誤，王牌投手洪嘉恩先發3局失8分僅1分責失苦吞敗投。

50歲的黃國偉正職是金門機場消防員，兼差擔任三級球隊教練，也是當地基層棒球發展的重要推手。他說，金門不重視棒球，關鍵在於太花錢、技術門檻高又缺乏教練，好手都到本島延續生涯，這屆黑豹旗金門農工打出佳績，相信能留住人才。

另一戰美和中學靠卓鴻志完投7局失2分領軍，最終6：2扳倒新社高中，與羅東高工攜手晉級8強，兩隊都締造隊史最佳成績，美和教頭陳耿佑說，「好球員都跑到平鎮、穀保，美和球員素質沒那麼好，身為教練要把他們練到好，菜就是這樣子，看我們怎麼煮。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中