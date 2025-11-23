軟銀搶徐若熙 城島再度來台

軟銀積極爭取徐若熙，首席棒球總管城島健司近日再度來台。

〔記者徐正揚／台北報導〕在西武獅隊正式宣布簽下統一獅外野手林安可後，更早宣告行使旅外自由球員權利的味全龍投手徐若熙卻沒有進一步消息，味全龍領隊丁仲緯昨表示，確實有多支美、日職球隊表達興趣，目前持續與各方洽談，希望為他爭取到最好的條件。據悉軟銀首席棒球總管城島健司近日再度來台，進一步增添「龍之子」的旅日機率。

日、美職多支球隊爭取徐若熙加盟，「龍之子」旅外進入倒數計時階段。（資料照）

日、美職多隊 加入搶人大戰

徐若熙於10月29日宣告行使旅外權利後，動作最積極的軟銀、歐力士、日本火腿等日職球隊陸續浮上檯面，有日媒披露，軟銀準備以3年10億日圓（約台幣2億）爭取加盟，徐若熙也趁季後前往日本與軟銀、歐力士等球團代表見面並參觀球隊設施，日前又有美媒報導，道奇、藍鳥、費城人等隊也在關注他的動向，本報則掌握，道奇更邀請他赴美參觀球場和訓練基地。

道奇邀他赴美參觀球場

丁仲緯指出，美、日職都有球探長期追蹤徐若熙，有幾支球隊的爭取態度非常積極，礙於目前在洽談階段不便透露，當他做出最後決定後，味全球團會與得標球隊共同舉行加盟記者會。經紀公司展逸國際表示，徐若熙按照既定計畫進行自主訓練，希望很快就有好消息向大家報告。

圈內人士評估徐若熙旅日的機率較大，若他選擇挑戰美職，只能比照去年佐佐木朗希以國際業餘球員身分簽約，拿到國際簽約金與小聯盟合約，而美職球隊今年的國際球員簽約額度幾乎用完，必須等到明年1月15日以後才能使用2026年額度。

龍之子旅外倒數

今感謝祭見球迷

味全龍本季主場累計觀眾69萬7087人、平均每場1萬1618人都創下隊史新高，球團今天在台北大巨蛋舉行「味全龍2025年度感謝祭」，啦啦隊含李多慧在內的韓援三本柱將全員出席，由於徐若熙旅外進入倒數計時階段，今天可能是他旅外前的最後公開活動。

