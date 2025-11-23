西武獅喜報 速簽73號林安可

林安可加盟西武獅，將穿上新背號73號戰袍。（取自西武獅官網）

〔記者林宥辰／台北報導〕西武獅在取得林安可議約權後不到一週，昨就火速宣布雙方完成簽約，也讓林安可比徐若熙更快確定新東家，成為繼王柏融、古林睿煬後，第3位透過旅外球員資格成功旅外的中職選手。

迎來隊史第10位台將

日媒昨以「重大補強」形容這次簽約，林安可則透過球團表示：「非常感謝能獲得這樣的機會，我將全力以赴，讓自己的優點充分發揮。雖是全新的環境，但我相信一定能帶來好的結果，我會努力幫助球隊拿下勝利。」林安可褪下統一獅77號球衣，將穿上73號「新獅袍」。

西武球團本部長廣池浩司直言，林安可的努力態度深深打動球隊，「能獲得林安可選手，真的非常開心，也希望他能大顯身手，回應球迷期待。」

統一重整戰力缺口

開長約留2名FA

統一和西武的「雙獅會」交流今年是第10年，而林安可成為中職實施旅外自由球員制度以來，首位透過制度轉戰西武獅的中職選手，也是西武隊史第10位台將，來年有望和去年日職選秀獲西武第4指名的林冠臣並肩作戰。

獅隊連兩年季後輸出古林、林安可旅外，對於今年季後行使國內自由球員權利的蘇智傑和林岱安，球團則已開出長約留人，並和經紀公司持續連繫。外傳獅隊在林安可離隊後有意補洋砲，但領隊蘇泰安昨表示，「安可的位置，相信會有本土選手頂上。洋將目前仍傾向找更強的洋投。」他透露，除了續約部分洋投，也同步評估新洋投人選。

