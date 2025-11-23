自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黑豹旗》曾睿豪彈中指拆彈 率東體進8強

2025/11/23 05:30

大溪高中徐少樺先發5局無失分奪勝。（記者林正堃攝）大溪高中徐少樺先發5局無失分奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕興大附農畢業的大學長張育成，昨賽前特地帶麥當勞給小學弟飽餐一頓，無奈投手群全面崩盤，不但奉送8次四死球，還遭台東體中打線掃出11安。最終東體就以9：3擊敗興大附農，晉級中信盃黑豹旗8強。

台東體中曾睿豪後援4局率隊晉級。（記者林正堃攝）台東體中曾睿豪後援4局率隊晉級。（記者林正堃攝）

張育成昨在三重球場貴賓室觀戰，興大附農前3局落後4分，4局上追回2分，無人出局滿壘大好搶分機會，東體推出高三左投曾睿豪登板救火，他連抓3個出局數力保不失，澆熄對手反撲氣焰，下個半局東體一輪猛攻灌進4分甩開糾纏，曾睿豪後援4局失1分拿下勝投。

台東體中曾睿豪示範招牌變速球握法。（記者羅志朋攝）台東體中曾睿豪示範招牌變速球握法。（記者羅志朋攝）

魔幻變速球

化解滿壘危機

曾睿豪用「中指魔球」壓制對方打線，他解釋，這是變速球握法，不同的是中指翹起，出手時中指將球「彈」出，效果還不錯，很開心能完成拆彈任務，明年高中畢業計畫投入中職選秀。

徐少樺好投

大溪連兩年晉級

另一戰大溪高中以5：0扳倒稻江商職，連兩年挺進8強，週五強碰東體。大溪高三右投徐少樺先發5局無失分奪勝投，生涯最快球速145公里，他說，高一右手肘受傷休養1年多，一度想放棄，但教練一席話「我沒放棄你，你也不能放棄自己」，給他堅持下去的勇氣，希望接下來比賽能投出好成績給球探看，提高身價並累積旅外資本。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中