黑豹旗》曾睿豪彈中指拆彈 率東體進8強

大溪高中徐少樺先發5局無失分奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕興大附農畢業的大學長張育成，昨賽前特地帶麥當勞給小學弟飽餐一頓，無奈投手群全面崩盤，不但奉送8次四死球，還遭台東體中打線掃出11安。最終東體就以9：3擊敗興大附農，晉級中信盃黑豹旗8強。

台東體中曾睿豪後援4局率隊晉級。（記者林正堃攝）

張育成昨在三重球場貴賓室觀戰，興大附農前3局落後4分，4局上追回2分，無人出局滿壘大好搶分機會，東體推出高三左投曾睿豪登板救火，他連抓3個出局數力保不失，澆熄對手反撲氣焰，下個半局東體一輪猛攻灌進4分甩開糾纏，曾睿豪後援4局失1分拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

台東體中曾睿豪示範招牌變速球握法。（記者羅志朋攝）

魔幻變速球

化解滿壘危機

曾睿豪用「中指魔球」壓制對方打線，他解釋，這是變速球握法，不同的是中指翹起，出手時中指將球「彈」出，效果還不錯，很開心能完成拆彈任務，明年高中畢業計畫投入中職選秀。

徐少樺好投

大溪連兩年晉級

另一戰大溪高中以5：0扳倒稻江商職，連兩年挺進8強，週五強碰東體。大溪高三右投徐少樺先發5局無失分奪勝投，生涯最快球速145公里，他說，高一右手肘受傷休養1年多，一度想放棄，但教練一席話「我沒放棄你，你也不能放棄自己」，給他堅持下去的勇氣，希望接下來比賽能投出好成績給球探看，提高身價並累積旅外資本。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法