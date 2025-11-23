自由電子報
體育 即時新聞

大溪養成釀酒人 教頭點出旅外新轉變

2025/11/23 05:30

廖宥霖今年加盟美職釀酒人隊。（資料照，展逸提供）廖宥霖今年加盟美職釀酒人隊。（資料照，展逸提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕大溪高中內野手廖宥霖今年6月畢業加盟美職釀酒人，簽約金18.5萬美元（約580萬台幣），成為隊史第一位旅外選手，大溪教頭鄭錦繁說，「當初我特別叮嚀宥霖，去美國不是學習而是挑戰，出去就不要回來，不留後路才有可能成功。」

大溪高中總教練鄭錦繁鼓勵子弟兵以積極的心態挑戰旅外。 （記者林正堃攝）大溪高中總教練鄭錦繁鼓勵子弟兵以積極的心態挑戰旅外。 （記者林正堃攝）

心態轉守為攻

廖宥霖成功旅美

44歲的鄭錦繁在基層棒球深耕近20年，他認為，早期台灣選手旅外心態普遍是「嚮往、學習、出去看看」，近年轉變成「我要挑戰、我要成功」，想法大不同，當初廖宥霖告訴他，「我準備好要去美國挑戰了」，正因心態正確，才鼓勵子弟兵勇闖美職。

中職若想留人才

簽約金是關鍵

近年中職蓬勃發展卻無法留住青棒好手，鄭錦繁說，中職環境愈來愈好，不只吃、住、薪資待遇大幅提升，就連球探都相當專業，以前只看投手球速和打者能力，現在會多方打聽選手的家庭背景和訓練態度，做為選秀參考依據，中職成功扮演國內棒球發展火車頭角色，台灣打球人口不減反增，完全不受少子化影響，唯有職棒好，基層才會好。

鄭錦繁指出，近年中職陸續有古林睿煬、林安可和徐若熙挑戰國外職棒，證明留在國內也能持續進步，整體競爭力愈來愈強，如果簽約金突破600萬，即使無法留住頂尖青棒球員，相信能吸引中上水準的選手留在台灣打拚，在中職有好成績，未來再出去也不遲。

