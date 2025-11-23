自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》馬建豪改回簡配 激出夢想家火力

2025/11/23 05:30

馬建豪與3名洋將聯手捍衛主場。（夢想家提供）馬建豪與3名洋將聯手捍衛主場。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL聯盟夢想家昨火力全開，團隊7人得分超過雙位數，終場以113：98擊敗新竹攻城獅，收下主場3連勝，今天將與台北戰神進行本季首度交鋒。

恢復強攻本色

7人得分上雙

夢想家上季團隊場均攻下96.2分，僅次新北國王，也是例行賽能以第2名作收的關鍵，只是開季至今表現差強人意，昨賽前場均得分91.5分在聯盟排名倒數第2，昨終於恢復強攻本色，在當家中鋒高柏鎧因國家隊集訓缺陣下，3名洋將霍爾曼、恩尼斯和湯普金斯合得55分，加上前鋒馬建豪挹注本土最佳16分，聯手捍衛主場。

夢想家團隊命中率56.3%，三分球30投13中，命中率高達43.3%，主帥簡浩表示，團隊在進攻端修正細節後收到效果，「今天戰術跑得比較順，球員也都發揮優勢，大膽出手。」

馬建豪過去3戰共出現10次失誤，昨全場僅1次失誤，末節尾聲關鍵三分打後更振奮怒吼，希望能提升士氣，他坦言，近期受傷勢影響，表現起伏不定，對自己不甚滿意，「教練團給我很多幫助，讓我做比較簡單的事，從防守做起。」

獅在魔鬼主場

3年半沒贏過

攻城獅中斷3連勝，一哥高國豪攻下本季新高28分徒勞無功，值得一提的是，攻城獅上回在洲際迷你蛋贏球已是2022年5月13日，對於團隊逾3年未能攻克「魔鬼主場」，高國豪表示，最重要的，還是把該做的事情做好，「降低失誤、提升命中率，自然就更容易贏球，一直去想這件事反而會給自己太多壓力。」

