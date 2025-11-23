TPBL》雲豹險勝國王 海神是隱形功臣

雲豹克羅馬（左）飆出全場最高31分。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹昨克服13分落後，靠著克羅馬攻下31分，加上莊博元讀秒階段的關鍵抄截，以103：101擊敗衛冕軍新北國王，戰績7勝1敗持續在TPBL聯盟獨走，領先第2的新竹攻城獅2.5場勝差。

本週5天3戰的雲豹昨外線火力慘澹，三分球19投僅4中，成為陷入苦戰的原因，不過團隊發揮韌性，末節除兩大本土主力高錦瑋和林信寬輪流貢獻重要進球，二年級生莊博元展現強心臟，倒數11秒抄走林彥廷的球，讓克羅馬完成致勝上籃，上演逆轉秀。

克羅馬攻下全場最高31分，另有9籃板、6助攻，迪亞洛20分、6籃板，林信寬拿下本土最佳12分，他表示，球隊週三雖不敵海神中斷開季6連勝，「但一直贏下去不會知道問題在哪裡，經過那一戰我們做了很多調整，每個人更下定決心，在場上也更專注。」

桑尼斬獲國王全隊最高25分、10籃板，奧帝板凳出發挹注19分，林書緯因國家隊集訓缺陣，李愷諺上場40分鐘貢獻16分及本季新高14次助攻，可惜最後一擊失手未能助隊延長戰線。

