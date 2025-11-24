日巡正賽首冠 吳佳晏圓夢飆淚

吳佳晏（右）與桿弟大矢真一（左）高舉大王製紙公開賽冠軍獎盃。（吳佳晏提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，昨在JLPGA大王製紙女子公開賽最終輪揮出67桿，以總計低於標準15桿的269桿封后，這也是她在日巡正賽的首冠，讓她當下感動地紅了眼眶，「我太高興了，眼淚也不知不覺流下來了。」

JLPGA大王製紙公開賽 擊敗佐久間朱莉

感謝中信、球迷、家人

請繼續往下閱讀...

21歲的吳佳晏在首回合打完後，僅以低於標準2桿並列第24名，但她從第2、3回合急起直追，分別繳出67桿和66桿，才讓排名一舉衝上龍頭，而昨她在最終輪前9洞吞下1柏忌，但轉場後頂住壓力，抓下5個博蒂，成功穩住領先，而就在最後1洞將球順利推進後，確定奪冠的瞬間也讓她高興的舉起右手慶祝，最終她以3桿之差擊敗地主女將佐久間朱莉封后。

吳佳晏表示，這次能一舉奪冠對她意義非凡，不僅鐵桿及推桿手感發揮不錯，比賽過程中也專注在自己的節奏，很開心有把握住機會，此外，她也感謝中國信託銀行、球迷以及家人的支持陪伴，幫助自己順利達成年初所設定的目標。

本季表現更穩定

12場打進前10名

被譽為「最強新人」的吳佳晏，14歲就成台巡賽最年輕冠軍得主，而她也在2023年展開旅日征途，經過上季在正巡賽的磨練後，本季表現更為穩定，有12場打進前10名，如今完成首冠里程碑，她說，拿到這座冠軍的感覺很不真實，完全沒想過能在旅日第3年就實現奪冠夢想，「今年賽季接近尾聲，接下來會繼續努力，拿下更多的冠軍。」

中國信託銀行贊助支持的「中國信託女子高爾夫之星」展現堅強實力，包含旅美好手王馨迎於LPGA新人年即在「FM錦標賽」奪得LPGA首冠；劉芃姍於台巡「法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」獲職業生涯第三冠，而俞涵軒於台巡賽「2025 科技希望巡迴賽-第四站」奪職業生涯首冠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法