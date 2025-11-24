自由電子報
活塞宰鹿復仇 12連勝東部橫行

2025/11/24 05:30

坎寧安演出準大三元的表現，率領活塞12連勝，逼近隊史新高。（美聯社）坎寧安演出準大三元的表現，率領活塞12連勝，逼近隊史新高。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕活塞一哥坎寧安拚出29分、10助攻、8籃板的準大三元，帶動團隊高達63%投籃命中率，客場129：116轟垮少了「字母哥」亞德托昆波的公鹿，東霸天狂飆12連勝，再搶1勝就追平隊史紀錄。

活塞過往對戰公鹿已吞13連敗，總教練畢可史塔夫透露，坎寧安復仇心切，賽前特地向全隊精神喊話，「這激勵著球員們努力終結一切！」臨場明星後衛也帶頭攻堅激勵軍心，第2節起壓制公鹿火力，終讓手感發燙的活塞延續連勝氣勢，自2022年1月3日以來再度擊敗老冤家。

25分、10助攻

坎寧安連6場達標全贏

坎寧安連續6場「25分、10助攻」全贏，已媲美1964年傳奇球星羅伯森，且開季出賽13場有12場逾20分，更展現MVP實力；年輕後衛隊友艾維骨折逾10個月後復出，替補貢獻10分，24歲的坎寧安也展現領袖風範說：「就像看到他最自然的樣子，穿著球衣上場比賽。他狀態很好，感覺相當放鬆，不像缺席了那麼久，要歸功這陣子努力訓練。」

活塞戰績14勝2負東部獨走，接下來踢館東部倒數第2的溜馬，被看好順勢追平隊史紀錄。過去活塞在1989-90及2003-04年賽季分別達成13連勝，最後都勇奪總冠軍，這已成為全隊努力爭取的目標。反觀「字母哥」因傷休兵第2場，公鹿近況持續低迷，4連敗後勝率跌破5成關卡。

