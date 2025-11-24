回味12強冠軍 台灣健兒一輩子難忘

李凱威回憶12強，笑說「整個過程真的很神奇。」（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋、林宥辰、黃照敦／連線報導〕一年前的今天，第9局一壘手朱育賢接殺強勁平飛球，再順勢自踩壘包完成再見雙殺，台灣隊以4：0扳倒日本勇奪12強世界冠軍，全台棒球熱燃燒至今。朱育賢感性地說，「往事歷歷在目，能參與到這段歷史真的很開心，一輩子都忘不了。」中職會長蔡其昌昨也說：「我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」

一年前的今天，台灣隊勇奪12強世界冠軍，全台棒球熱燃燒至今。

（資料照，記者陳志曲攝）

去年12強賽從台灣隊公布最初名單開始，就飽受外界質疑和球迷抨擊，結果台灣健兒打出一場場感動人心的經典賽事，從台北大巨蛋一路殺到東京巨蛋，最終登上世界之巔。

12強冠軍戰勝投張奕（中）坦言，印象最深的還是奪冠那一瞬間。（富邦悍將提供）

「整個過程真的很神奇。」12強台灣隊二壘手李凱威笑說，一開始就有很多人在講，「選他幹嘛？怎麼沒有大砲？贏一場就不錯了啦！」後來一路過關斬將奪冠，真的很感動，最近一直看到網友回顧這段歷史。

張奕憶比賽亮點

仍是奪冠那一瞬間

昨天富邦悍將12強投手江國豪、張奕出席新北歡樂耶誕城活動，主持人、應援團長Travis問起：「去年的此時，我和身旁兩位（張奕、江國豪）人在哪裡？」現場球迷高聲歡呼：「12強！東京巨蛋！」

回想奪冠過程，冠軍戰勝投張奕坦言，當下抱持著想要證明自己的心情登板，印象最深的還是奪冠那一瞬間。「去年到現在，感覺棒球熱度跟以前完全不一樣，對我而言也留下美好回憶。」

當時被日媒譽為「萬能右腕」的江國豪則說，回顧一年來的棒球熱潮，「有感覺到更多球迷進場支持，環境越來越好。」

1124驕傲這一天

蔡其昌今Taiwan穿上身

蔡其昌今天將偕同台灣隊總教練曾豪駒出席紀錄片《冠軍之路》發布記者會。昨在臉書有感而發：「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。許多球迷朋友們都很想做一些什麼來紀念這個日子？我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」有球迷留言回應，1124應該訂為台灣棒球日。

愛爾達體育台在去年奪冠後就宣布要重播一年這場台灣棒球史上最重要的台日冠軍戰，今天週年日最後重播，將有3個時段，讓棒球迷重溫舊夢!至於愛爾達放在YT上的台日戰精華版，一年來已累計近730萬觀賞次數，很多人表示，看一次，感動一次！

