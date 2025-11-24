不是收攤 也不是轉賣 樂天今重磅宣布「新人事」

甫拿下今年中職總冠軍的樂天桃猿，今天下午將舉行記者會，宣布最新消息。 （資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋、林宥辰、徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨晚6點突然發出媒體邀請函，今天下午3點將在中華職棒聯盟舉行記者會，樂天總部高層與樂天桃猿將共同宣布最新消息，由於對重大事件、出席人員並未多做說明，引發球迷高度熱議，包括可能要收攤、宣布轉賣球隊、換領隊和公佈新總仔等諸多揣測。據了解，樂天總部基於球隊今年爆發數次負面事件，由樂天桃猿球團董事長森井誠之帶隊拜會中職，會後宣布球團重要人事異動。

樂天總部高層出席

可能換掉領隊牧野幸輝

消息人士透露，森井誠之早在14日便已低調來台，率領多位高階主管拜會桃園市長張善政，針對近期備受外界矚目的相關議題進行約1小時的交流，市府團隊在該次會談中向樂天提出具體建議，包括儘速端出有感的改善方向與明確作為，穩定球團經營回應外界期待，讓球員及球迷安心。

桃園市府僅證實雙方確實有會面，市府也向樂天高層提出一些建議。

據了解，森井誠之今天上午先帶隊赴桃園市府會晤張善政，市府團隊希望樂天球團能做出「讓球員相信、讓球迷放心」的明確宣示，下午再與中職會長蔡其昌共同出席記者會，由於媒體邀請函上強調「新球季，新氣象」，今天預計宣布的重大事項應是無關轉賣的球團人事異動，傳出領隊牧野幸輝可能被換掉，但是否公布接替古久保健二的新任總教練，球迷也等著看。

