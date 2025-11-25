自由電子報
體育 即時新聞

TPBL休兵9天 洋將汰換大風吹？

2025/11/25 05:30

攻城獅洋將力獅1場未打就轉戰俄羅斯聯賽，球團宣布解約。（攻城獅提供）攻城獅洋將力獅1場未打就轉戰俄羅斯聯賽，球團宣布解約。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL經過7週熱戰，為了配合國家隊賽事停賽9天，正是各隊養精蓄銳、調整戰力的時刻，聯盟本季在林書豪退休後進入戰國時代，除雲豹以8勝1敗傲視群雄外，第2的攻城獅與墊底的海神只有2.5場勝差，休兵期將是總管「燒腦」時刻，若能成功汰換洋將，重燃戰火後可望迎來新氣象。

1場未打就投俄

攻城獅與力獅解約

攻城獅昨宣布與28歲美籍後衛力獅解除合約，他在季初出現傷勢，球團緊急簽下前海神外援克雷格救火，不過1場未打就轉戰俄羅斯聯賽。總經理張樹人解釋，力獅並非被挖角，而是受傷期間觀察克雷格的表現後，認為自己機會不多，主動向球隊提出解約。

洋將配合度不高

上季亞軍海神墊底

事實上，由於洋將戰力大幅牽動戰績，如何找到最佳外援配置成為各隊高層一大課題，上季亞軍海神就因洋將配合度不高，加上輪流受傷，開季一度陷入低潮，目前以3勝7敗敬陪末座。

對於首次遇到外援影響團隊氣氛的狀況，執行長李偉誠受訪時苦笑表示，「出來混總是要還！」海神在與詹姆斯解約後，除補進30歲烏克蘭國手布里茲克，也找來前特攻洋將克力斯，以熟面孔降低風險，李偉誠也希望經過FIBA國際賽休兵期後，傷兵可以陸續回歸。

雲豹起用熟面孔

減少適應時間

龍頭雲豹就是起用熟面孔收到成效的例子，克羅馬、米勒、麥卡洛都是擁有台灣職籃經歷的洋將，只有來自西非馬利共和國的迪亞洛是首度來台，營運長顏行書希望穩定中求變化，他認為，洋將在台灣打過球能減少適應時間，「但米勒、麥卡洛都是首度效力雲豹，能帶來新的刺激。」

