25歲德魯助攻城獅翻身 來台驚嘆「世界很小」

2025/11/25 05:30

25歲洋將德魯為攻城獅「補血」，目前排名第2僅次龍頭雲豹。（資料照）25歲洋將德魯為攻城獅「補血」，目前排名第2僅次龍頭雲豹。（資料照）

NBA落選後到亞洲

本季場均20.7分

〔記者盧養宣／台北報導〕攻城獅25歲美籍前鋒德魯是聯盟本季最年輕的洋將，他去年成為NBA落選秀後今年就來到亞洲征戰，台灣生活對他來說既新鮮也沒有適應問題，加盟後發現的神奇緣分也讓他感嘆「籃球的世界真小。」

210公分的德魯參加NBA選秀落選後在亞得里亞海聯賽展開職業生涯，本季來到攻城獅至今出賽7場，平均上場時間37分鐘，貢獻20.7分、13籃板，是攻城獅暫居聯盟第2的關鍵角色。

德魯表示，過去聽說過霍華德、卡森斯效力過台灣職籃，但除此之外，對亞洲、台灣籃球並沒有太多認識，來台後適應得比想像中更好，「雖然有語言隔閡，但大家都很努力幫助我融入球隊，我應該是聯盟最年輕的洋將，我覺得這是好事，我會像海綿一樣，努力向每個球員學習。」

發現大學隊友

也曾與高國豪同隊

不少洋將會先透過熟識的前隊友打聽台灣的打球環境，德魯坦言，自己並不認識其他外援，但後來發現大學隊友曾是高國豪在美國時期的隊友，讓他感嘆緣分的奇妙，「我在限時動態上發了Oscar（高國豪英文名）被他認出來，籃球的世界真的很小！」

德魯目前偏好美式食物，有機會也會與翻譯、本土球員吃飯，狀元劉丞勳對於這位年輕外援超齡的成熟印象深刻，「如果是我，剛到新環境可能會有點害怕，但他完全不像是職業生涯起步不久的球員。」

