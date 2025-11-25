保齡球女團聽奧奪金 桌球男團銀牌

盧仕杰（左起）、楊榮宗、王顗翔、郭岳東桌球男團獲得銀牌，替台灣創下連6屆奪牌紀錄。（運動部提供）

我已獲1金5銀5銅

保齡球女團成員王玉琴（左起）、林雅琴、陳怡妙、張堯茜為台 灣拿下本屆聽奧首金。 （運動部提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕王玉琴、林雅琴、張堯茜、陳怡妙昨在日本東京舉行的達福林匹克運動會保齡球女子團體金牌戰，以直落二戰勝南韓隊，台灣代表團終於等到本屆首金，目前共拿下1金、5銀、5銅。

台灣女將昨預賽就打出亮眼表現，以頭號種子之姿晉級複賽，但複賽面對烏克蘭、南韓、德國都落敗，還好贏馬來西亞、日本、美國、波蘭，以4勝3敗吊車尾挺進4強。

台灣隊4強再度強碰烏克蘭，雙方前兩局各拿1局，台灣女將決勝局依舊穩定輸出，並把握烏克蘭的解球失誤，搶下金牌戰門票。

金牌戰面對南韓隊，台灣女將以173：154、211：148連下兩城，報了複賽輸球之仇，勇奪金牌。值得一提的是，台灣隊史第4次在聽奧女團封后，張堯茜都有參與，她也感到相當光榮。

男子桌球團體賽，最資深的楊榮宗和王顗翔、盧仕杰、郭岳東聯手，昨決賽雖以0：3不敵中國隊，仍收下銀牌，寫下連6屆奪牌紀錄。身為六朝元老的楊榮宗完整參與所有奪牌歷程，期待國內新秀能持續成長，未來為台灣在聽奧桌球爭取更多榮耀。

