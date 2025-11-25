自由日日Shoot》迷你足協溢領補助 分期還款遭質疑╱運動部︰追討全額為前提 絕無包庇

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（記者田裕華攝）

〔記者林哲遠、吳孟儒／台北報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨召開記者會，指控迷你足球協會每年從政府取得高額補助，透過名實不符的單據詐領高達1614萬餘元，體育署（現改為運動部）3月稱足協已繳回103萬元，事實上到7月只繳回2萬元；此外，體育署更同意迷你足協「分期付款」1410萬餘元的詐領款項。

迷你足協是否違法

已進司法調查

運動部昨聲明，是以能追討全部款項為前提才同意分期，絕無包庇或拖延，而迷你足協是否違法目前也已進入司法調查程序。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指出，迷你足協2016年起至2023年共獲得體育署7589萬元補助，其中卻充斥以造假、灌水、名實不符的單據詐領補助之弊端，詐領金額高達1614萬。他去年3月質詢體育署揭露此弊案後，體育署不斷拖延包庇，整整拖了10個月，才以密件的形式表示在去年11月底完成查核報告。

黃國昌痛批，現任運動部次長、前體育署長鄭世忠去年在答詢時曾說，會針對迷你足協進行內部懲處和追回詐領的補助，但今年11月備詢時，他連做了什麼懲處都回答不出來。黃國昌怒批，面對自己人可以說是呵護備至，且前幾年都只還零頭，要到2030年才開始還大筆的金額，這不是包庇什麼才是包庇。

運動部表示，當初迷你足協提出分期付款協商請求，體育署依參採法規及與會計財務相關專家學者合議討論，並以能「追討全部欠款」為前提，才同意協會進行分期還款。另外，全民運動署要求迷你足協務必依據規劃期程繳回溢領款項，若有一期不履行或逾期履行，則視為全部到期，將依行政執行法相關規定移送行政執行署，而在迷你足協未繳清前，將依全國性體育團體經費補助辦法規定，停止該會經費補助的申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法