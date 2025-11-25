連90場得分逾20 SGA率雷霆9連勝

吉爾吉斯亞歷山大昨攻下37分，率雷霆9連勝，戰績持續獨霸全聯盟。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕被看好蟬聯年度MVP的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大，昨只打30分鐘就轟進37分，連續90場單場得分至少20分，率雷霆以122：95痛宰拓荒者，收下9連勝，戰績17勝1敗持續在聯盟獨佔鰲頭。

本季唯一1敗輸拓荒者

昨復仇成功

雷霆本季首敗就是不敵拓荒者，吉爾吉斯亞歷山大該役投籃命中率僅38.5％，也是迄今唯一命中率不到40％的場次。

身為上季ＭVP得主的SGA，昨3節就打卡下班，以18投13中，罰球9投都沒失手，攻下全隊最高37分。8投8中貢獻20分的米契爾則表示，SGA是名殺手，看他掌控比賽真的是一大享受。

SGA已連90場至少進帳20分，接近張伯倫92場史上第2長紀錄，另外他打球省力又有效率，目前攻下至少30分的比賽，有8次只打或少於30分鐘，僅次於公鹿「字母哥」亞德托昆波2020年寫下的9次，而雷霆現在才打了18場。

東契奇攜手詹皇

帶領湖人4連勝

另一位MVP大熱門東契奇，昨繳出33分、11籃板、8助攻，和攻下17分、6籃板、8助攻的詹姆斯，聯手帶領湖人以108：106打敗爵士，寫下4連勝，戰績12勝4敗暫居西部第2。

