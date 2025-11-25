自由電子報
金鷲社長親坐鎮 森井誠之兼代桃猿執行長

2025/11/25 05:30

日本樂天集團昨大陣仗在台召開記者會，樂天金鷲社長森井誠之（左）、樂天亞太區執行長葛城崇（右）連袂出席。（記者陳逸寬攝）日本樂天集團昨大陣仗在台召開記者會，樂天金鷲社長森井誠之（左）、樂天亞太區執行長葛城崇（右）連袂出席。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職樂天桃猿負面新聞風波不斷，掩蓋台灣大賽為球團奪首冠的鋒芒。日本樂天集團昨大陣仗在台召開記者會，發布重大人事異動，原領隊牧野幸輝去職，由日職東北樂天金鷲社長森井誠之直接暫代執行長（桃猿領隊），台日職棒隊經營管理重擔一肩扛，兩國職棒史上頭一遭。

樂天桃猿爭議事件與CEO回應樂天桃猿爭議事件與CEO回應

樂天桃猿一年內兩度伙食爭議，10月甚至遭爆料餐點出現「蒼蠅、活蛆」，伙食品質堪憂。封王遊行完隔天，樂天再被爆二軍住宿環境低劣，食宿都不及格，對風光奪冠的桃猿隊極為諷刺，領隊牧野幸輝更是面子掛不住。而真正引爆制服組垮台的最後一根稻草，則是台日韓職棒交流賽結束當晚，中職年度最佳總教練古久保健二竟閃電「被離職」，管理階層對於古久保突然卸任的原因解釋不清，連球員也感到不滿，事後公開叫陣球團，相當突兀。

樂天桃猿昨召開記者會，吸引4、50家平面和電子媒體採訪，擠爆中職聯盟會議室。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿昨召開記者會，吸引4、50家平面和電子媒體採訪，擠爆中職聯盟會議室。（記者陳逸寬攝）

團膳、二軍住宿 允將改善整頓

接下燙手山芋、任重道遠的森井誠之昨和樂天亞太區執行長葛城崇兩位日籍高層主管，先拜會聯盟會長蔡其昌，並會談50分鐘，隨後召開記者會。森井在記者會上表示：「即日起牧野領隊卸任，將積極尋找繼任人選，而球團營運是每天的事，在這個過渡期，由我暫代執行長職務。」森井昨強調將改善缺失，包含團膳廠商、預算，二軍住宿搬遷等，期望利用休賽季整頓。

季後閃電換帥 坦言處理不完善

至於季外閃電換帥，森井坦言，過程中確實處理不夠完善。而新總教練人選，也正積極面談中，日籍或台灣籍都有人選。

森井誠之今年51歲，生涯履歷跨足棒、足、籃球，至今仍兼任東北樂天社長與職籃仙台89ERS董事，也曾擔任J聯盟神戶勝利船足球隊事業本部長。

森井來台兼任樂天桃猿執行長，即是中職球隊的領隊，首次接觸台灣球隊，在球隊負面事件風波不斷，如何整頓球隊內部、維持衛冕軍戰力，堪稱艱鉅挑戰。

