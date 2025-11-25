自由電子報
體育 即時新聞

冠軍之路》紀錄片 主題曲感動首播

2025/11/25 05:30

《冠軍之路》紀錄片主題曲由滅火器樂團主唱楊大正（右）創作，峮峮（左）也一同出席宣傳記者會。（記者潘少棠攝）《冠軍之路》紀錄片主題曲由滅火器樂團主唱楊大正（右）創作，峮峮（左）也一同出席宣傳記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界棒球12強賽奪冠紀錄片《冠軍之路》將於明年1月1日上映，選在一年前奪冠的1124這天，電影出品人威剛科技董事長陳立白、中華職棒聯盟會長蔡其昌、國家隊總教練曾豪駒、導演龍男·以撒克·凡亞思等人昨出席宣傳記者會，並安排由滅火器樂團主唱楊大正創作與演唱的主題曲《今天的我》MV首播。

明年1月1日 全台盛大上映

蔡其昌指出，台灣人看體育競賽就是體育競賽，唯獨看棒球卻視為戰爭，台灣長期面對的困局也能透過棒球衝破，12強賽雖然很多人不看好但最後拿到冠軍，對棒球迷是回味一輩子的事，不是棒球迷也會感到榮譽與驕傲，人生也能從棒球與紀錄片獲得啟發，憑藉努力打拚、不願意輸的精神還是可以贏得勝利，「棒球在勝負之外，有很多值得一輩子去體會。」

蔡其昌：

值得一輩子去體會

蔡其昌表示，來記者會前壓力很大，腦袋一半在想12強賽、一半在想經典賽，經典賽比12強賽更困難，就算12強賽拿到冠軍，經典賽還是被看壞，但台灣隊被看壞不是第一次，他與曾豪駒都保持不願意輸的精神，只能做好最完善的準備，想辦法提高勝率，「很多專家的預測，是依照實際狀況與國際賽成績，但棒球就是這麼有趣，可以跌破大家的眼鏡。」

曾豪駒：

感謝勇敢做夢選手

曾豪駒認為，棒球凝聚台灣人民的心，看過預告片真的很感動，回想從組隊過程、被質疑的聲浪到最後拿到冠軍，像是一場很不真實的夢，卻實實在在被實現，感謝所有勇敢做夢的選手，一起完成屬於自己與台灣歷史的故事，希望紀錄片再次帶給球迷感動，了解教練、球員、後勤團隊的努力與心路歷程，「人生有無限可能，要勇於挑戰，成就更好的自己。」

