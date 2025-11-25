自由電子報
不捨黃子鵬轉隊 曾豪駒：呈現台灣職棒進步

2025/11/25 05:30

對於是否邀請黃子鵬參加經典賽，曾豪駒說等集訓名單公布就知道了。（記者潘少棠攝）對於是否邀請黃子鵬參加經典賽，曾豪駒說等集訓名單公布就知道了。（記者潘少棠攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿本土王牌投手黃子鵬以5年總值6600萬元加盟台鋼雄鷹，也讓樂天一軍首席兼打擊教練曾豪駒感到不捨，曾以教練身分共事8年、其中4年還是總教練的他表示，有自由球員轉隊呈現台灣職棒的進步，是否以台灣隊總教練身分邀請黃子鵬參加經典賽，等集訓名單公布就知道了。

開始研究黃球路？

笑回「還太早」

曾豪駒指出，「這個制度實施以來，這幾年都有球員可以獲得最好的利益，職場上就是要去追尋對自己最好的方向，每個人都有選擇，不管怎樣，選擇以後就朝著要追尋的目標，認真去做好。」

按照中職現行賽制，各隊每年交手24場，黃子鵬的定位是先發投手，明年球季有很多機會對上樂天，被問到是否要開始研究黃子鵬的球路，曾豪駒笑說：「現在談這個還太早，先讓球隊好好休息。」

樂天球團昨以罕見陣仗舉行記者會，宣布由樂天金鷲社長森井誠之暫代樂天桃猿執行長，將積極改善球員及團隊營運環境，包括住宿、餐飲與訓練設施。曾豪駒表示，球隊目前都在休息，等待後續通知，雖然記者會有點突然，但不會特別擔心，「把自己該做的事做好，掌握好自己可以掌握的事，過了這段時間，沉澱一下，看高層怎麼決定，我們就去配合。」

