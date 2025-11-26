自由電子報
體育 即時新聞

也是紅色戰袍? 古久保有機會回鍋中職

2025/11/26 05:30

前樂天桃猿教頭古久保健二遭無預警撤換，已陸續收到中職其他球隊邀約。（資料照）前樂天桃猿教頭古久保健二遭無預警撤換，已陸續收到中職其他球隊邀約。（資料照）

前樂天冠軍教頭 傳出不只一隊爭取

也是紅色戰袍? 古久保有機會回鍋中職樂天桃猿昨晚在社群網站發文感謝古久保健二。
（取自樂天桃猿官網）

味全龍12月中將公布教練團改組名單。（資料照）味全龍12月中將公布教練團改組名單。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿今年奪冠後毫無預警撤換總教練古久保健二，讓不少球員和球迷都為他叫屈，如今這位61歲的「阿公教頭」有機會明年重返中職戰場，目前傳出不只一隊在爭取，其中以味全龍出線機率最高，龍隊領隊丁仲緯昨僅表示，教練團異動會在12月中一併公布。

樂天球團前天大動作召開記者會宣布即日起原領隊牧野幸輝去職，由日職樂天金鷲社長森井誠之暫代桃猿執行長，森井坦言在撤換教頭的過程出現內部疏失，但未說明換帥原因。

古久保去年起接掌樂天兵符，累計戰績124勝114敗2和，不但連兩年率隊打進季後賽，今年更從季後挑戰賽到台灣大賽都完美詮釋「下剋上」，助樂天拿下隊史第8冠及球團史首冠。從他11月9日未獲續任後，已陸續收到其他球隊邀約，有機會繼富邦悍將和樂天後再赴第3支中職球隊任教。

據傳味全積極延攬 助葉總打造新球風

龍隊今年季前重金補強兩大自由球員陳子豪和朱育賢後，本季卻只拿下年度第5，以總教練葉君璋為首的教練團預計將有幅度不小改組，據悉球團高層也有意借重古久保的日系風格，希望明年打出不同球風。

丁仲緯也肯定古久保是位好教練，但對傳聞並未證實，只表示12月中會一併公布。圈內近日傳出中信兄弟也有意延攬古久保，球團昨表示：「關於一、二軍教練團隊的調整，目前球團並不會針對單一教練來做回覆，等確定之後一併向大家報告。」知情人士則指出此傳聞並不實，古久保在新球季和兄弟教頭平野惠一應無機會並肩作戰。

古久保返日後仍關心中職球員，昨現身東京綠川大陸訓練中心，為自費前往進行捕手訓練的樂天球員林泓育、台鋼雄鷹教練凃壯勳等人打氣。只是昨晚樂天社群突發文感謝古久保，遲來的「thank you」文再度引發討論。

