也是紅色戰袍? 古久保有機會回鍋中職

前樂天桃猿教頭古久保健二遭無預警撤換，已陸續收到中職其他球隊邀約。（資料照）

前樂天冠軍教頭 傳出不只一隊爭取

樂天桃猿昨晚在社群網站發文感謝古久保健二。

（取自樂天桃猿官網）

味全龍12月中將公布教練團改組名單。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿今年奪冠後毫無預警撤換總教練古久保健二，讓不少球員和球迷都為他叫屈，如今這位61歲的「阿公教頭」有機會明年重返中職戰場，目前傳出不只一隊在爭取，其中以味全龍出線機率最高，龍隊領隊丁仲緯昨僅表示，教練團異動會在12月中一併公布。

樂天球團前天大動作召開記者會宣布即日起原領隊牧野幸輝去職，由日職樂天金鷲社長森井誠之暫代桃猿執行長，森井坦言在撤換教頭的過程出現內部疏失，但未說明換帥原因。

古久保去年起接掌樂天兵符，累計戰績124勝114敗2和，不但連兩年率隊打進季後賽，今年更從季後挑戰賽到台灣大賽都完美詮釋「下剋上」，助樂天拿下隊史第8冠及球團史首冠。從他11月9日未獲續任後，已陸續收到其他球隊邀約，有機會繼富邦悍將和樂天後再赴第3支中職球隊任教。

據傳味全積極延攬 助葉總打造新球風

龍隊今年季前重金補強兩大自由球員陳子豪和朱育賢後，本季卻只拿下年度第5，以總教練葉君璋為首的教練團預計將有幅度不小改組，據悉球團高層也有意借重古久保的日系風格，希望明年打出不同球風。

丁仲緯也肯定古久保是位好教練，但對傳聞並未證實，只表示12月中會一併公布。圈內近日傳出中信兄弟也有意延攬古久保，球團昨表示：「關於一、二軍教練團隊的調整，目前球團並不會針對單一教練來做回覆，等確定之後一併向大家報告。」知情人士則指出此傳聞並不實，古久保在新球季和兄弟教頭平野惠一應無機會並肩作戰。

古久保返日後仍關心中職球員，昨現身東京綠川大陸訓練中心，為自費前往進行捕手訓練的樂天球員林泓育、台鋼雄鷹教練凃壯勳等人打氣。只是昨晚樂天社群突發文感謝古久保，遲來的「thank you」文再度引發討論。

