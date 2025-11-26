郭冠宏領軍台灣隊 兩個驚嘆號銅作收

郭冠宏（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕由17歲新星郭冠宏領軍的台灣隊，在2025年世界青少年桌球錦標賽U19男子團體8強賽，以3：1扳倒尋求5連霸的中國隊，但昨在4強賽卻意外以2：3敗給印度隊，和決賽門票擦身而過，並列銅牌作收。

驚奇克中 爆冷輸印度

台灣隊在8強賽靠著世界排名65的郭冠宏連續擊敗李和宸、溫瑞博，徐絃家也在第一點以3：2爆冷擊退溫瑞博，報了今年亞青4強賽2：3輸給中國的一箭之仇。稍後的4強賽，郭冠宏同樣貢獻2點勝利，但徐絃家在決勝第五點以0：3不敵普拉迪瓦迪，無緣爭冠。

教練吳志祺表示，8強賽能贏中國真的沒想到，原本就寄望郭冠宏能搶下2點，其他3點再湊個1勝，沒想到徐絃家第一點就擊敗溫瑞博，有些喜出望外。至於，4強賽爆冷輸給印度，吳志祺也同樣沒想到，他表示，徐絃家輸球的關鍵在於不適應普拉迪瓦迪反手中顆的特殊打法，加上對手的鉤子發球有些遮擋，一直接不好。

U15男團逆轉南韓爭冠

U15男子團體賽4強賽，台灣隊在先輸兩點的逆境下，從第3點展開絕地大反攻，余奕慶、陳凱程分別擊退李泫澔、李承洙，扳平戰局；第五點鄭旻修再克服局數1：2落後，3：2逆轉馬渶旻，完成讓2追3的超級大逆轉，這也是台灣隊繼2023年之後再度闖進決賽。

教練陳居賢表示，台灣隊前兩點有些放不開，後來看到義大利在另一場4強賽以3：1力退中國隊，率先闖進金牌戰，全隊也受到鼓舞，從第三點開始放手一搏，一場一場拚，最後也順著這股氣勢完成大逆轉。

