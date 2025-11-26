自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

柯瑞合體勾勾牌 率勇士止敗

2025/11/26 05:30

柯瑞（右）連3場得分破30，率勇士終止3連敗。（美聯社）柯瑞（右）連3場得分破30，率勇士終止3連敗。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕相隔12年再穿上Nike球鞋的柯瑞，昨攻下全隊最高31分，連3場得分突破30分大關，率勇士以134：117打敗爵士，終止3連敗，戰績10勝9敗，勝率也避免跌破50％。

柯瑞日前跟合作超過10年的Under Armour解約，並帶走自己牌子Curry Brand。昨他穿著喬丹14代鞋熱身，比賽又罕見穿上Nike代言人WNBA神射手莎賓娜的專屬戰靴，引發討論。

柯瑞在第3節單節斬獲14分，率隊擴大領先，也把爵士打回原形，他全場24投12中包括6顆三分球，成為史上最老連3場至少5記三分球、拿下30分的球員，證明競爭力依舊。

勇士昨開局慢熱，第2節一波21：0猛攻逆轉戰局，柯瑞坦言，大家開賽缺乏專注力，但很快做出調整，「我自己就一直保持侵略性。」

東部戰績最火燙的活塞，坎寧安昨繳出24分、11籃板和6助攻，最終以122：117擊敗溜馬，寫下追平隊史紀錄的13連勝。活塞前兩次完成13連勝分別在1989-90、2003-04球季，這兩季最終都奪下總冠軍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中