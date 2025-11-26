柯瑞合體勾勾牌 率勇士止敗

柯瑞（右）連3場得分破30，率勇士終止3連敗。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕相隔12年再穿上Nike球鞋的柯瑞，昨攻下全隊最高31分，連3場得分突破30分大關，率勇士以134：117打敗爵士，終止3連敗，戰績10勝9敗，勝率也避免跌破50％。

柯瑞日前跟合作超過10年的Under Armour解約，並帶走自己牌子Curry Brand。昨他穿著喬丹14代鞋熱身，比賽又罕見穿上Nike代言人WNBA神射手莎賓娜的專屬戰靴，引發討論。

柯瑞在第3節單節斬獲14分，率隊擴大領先，也把爵士打回原形，他全場24投12中包括6顆三分球，成為史上最老連3場至少5記三分球、拿下30分的球員，證明競爭力依舊。

勇士昨開局慢熱，第2節一波21：0猛攻逆轉戰局，柯瑞坦言，大家開賽缺乏專注力，但很快做出調整，「我自己就一直保持侵略性。」

東部戰績最火燙的活塞，坎寧安昨繳出24分、11籃板和6助攻，最終以122：117擊敗溜馬，寫下追平隊史紀錄的13連勝。活塞前兩次完成13連勝分別在1989-90、2003-04球季，這兩季最終都奪下總冠軍。

