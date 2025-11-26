自由電子報
體育 即時新聞

迷你足協溢領10年攤還 運動部重申非任意寬待

2025/11/26 05:30

運動部次長鄭世忠（資料照）運動部次長鄭世忠（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對迷你足球協會溢領補助款爭議，運動部昨再度澄清，迷你足協已繳回129萬餘元，並非民眾黨立法院黨團總召黃國昌聲稱的2萬元；至於溢領款項分10年攤還，也經過前體育署邀集專家會議討論，參採法規及會計、財務、律師等專業學者意見，以「確保協會能實際償還全部欠款」為前提才同意分期還款，不是任意寬待。

運動部次長鄭世忠回應，黃國昌從兩年前到現在，不論足協扣繳憑證誤植，或迷你足協單據核銷不實的案子，都用政治語言指控他有特定黨派當靠山而進行包庇或拖延的烏龍指控，「實際上我在擔任體育署長期間，非常尊重公務員的業務執行與判斷。迷你足協接受體育署的經費補助從10年前就開始，我上任後更嚴格進行申請案的審查。」

鄭世忠直言，體育署身為體育中央目的主管機關，本來就該補助體育團體舉辦活動推廣發展，但當協會被檢舉核銷違法情事，公務體系也會依法移送檢調調查，「怎麼能把責任都推到補助機關？這樣未來哪一位公務員還敢補助民間團體？ 更何況體育署也配合黃國昌委員的要求聘請專業會計師嚴格查核，卻又反過來指責拖延與包庇，甚至以此為由刪除預算。」

