體育 即時新聞

大谷宣布經典賽參戰 韓媒震撼豎白旗

2025/11/26 05:30

2026年棒球經典賽倒數100天開打，大谷翔平昨宣布將再度參賽，這也讓日本隊挑戰再度2連霸的機率大增。（資料照）2026年棒球經典賽倒數100天開打，大谷翔平昨宣布將再度參賽，這也讓日本隊挑戰再度2連霸的機率大增。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕道奇隊大谷翔平昨天在個人社群媒體上宣布，將再度代表日本隊參加經典賽。對於大谷的參賽宣言，日本隊監督井端弘和表示非常高興，南韓媒體則認為這對同組的南韓隊無疑是一大噩耗，朝鮮體育甚至表示：「我們是不是該放棄和日本隊的比賽了？」

經典賽預賽C組賽程經典賽預賽C組賽程

開打倒數100天 日本拚連霸收大禮

在2026年經典賽開打倒數100天之際，大谷在IG上宣布了參賽的訊息，並表示：「能夠再度為日本隊出賽，我感到非常榮幸。」

「我非常高興大谷選手願意再次為日本隊出賽，」井端表示：「能在日本再次看到大谷選手的表現，球迷一定倍感期待。我們會全力組成一支能讓日本球迷興奮和期待的球隊，朝向經典賽二連霸邁進，請大家期待正式名單公布的那一天。」

上屆2023年經典賽大谷的二刀流完全燃燒，23打數擊出10支安打，包括1發全壘打，打下8分打點，打擊率0.435，登板3場拿下2勝1救援，防禦率1.86，球迷勢必期待大谷再度二刀流。不過，洛杉磯時報記者哈里斯指出，如果大谷要在經典賽投球，勢必要提前調整，可能對新球季造成風險，因此預計會以打者身份出賽，道奇隊可能要求大谷不要投球，或嚴格遵守投球限制。

不論大谷會不會在經典賽二刀流，參賽就對南韓造成震撼，朝鮮體育指出，大谷宣布參賽，同樣效力道奇隊的山本由伸和佐佐木朗希，不再有拒絕參加經典賽的理由，如果他們三人都參賽，日本隊將組成最強代表隊尋求衛冕，這對南韓隊無疑是天大壞消息。

台灣G2對日本 有機會對上道奇三本柱

WBC共20國參賽，日韓和台灣預賽分在東京巨蛋的C組，同組還有澳洲和捷克，一般預料台日韓實力較強，可爭取2席8強複賽席次，地主優勢的日本3月6日首戰台灣，7日再戰南韓，而南韓「晚接午」，隔天（8日）中午對決台灣，亞洲3虎相爭，最終必有一傷。

