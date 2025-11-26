自由電子報
體育 即時新聞

如果大谷WBC能投 恰恰：破解橫掃球

2025/11/26 05:30

如果大谷WBC能投 恰恰：破解橫掃球大谷翔平昨在IG公布重大消息。
（取自網路）

〔記者林宥辰／高雄報導〕道奇日本巨星大谷翔平，昨在個人社群投下「很高興可以再次代表日本出賽」的震撼彈，宣告明年將再戰經典賽，和日本隊一起力拚衛冕。

彭政閔（記者李惠洲攝）彭政閔（記者李惠洲攝）

大谷翔平僅公告將參加經典賽，並未透露是否以二刀流身分出賽。而由於今年受過傷，日媒推測，道奇球團可能會不讓大谷投球，或是給出嚴格限制，這些都是未來道奇、日本隊以及大谷本人要共同協商的。

日本隊和台灣隊預賽同組，屆時可能投、打都面對大谷。台灣隊打擊教練彭政閔說：「如果大谷能投，經典賽大會本身也有給予投手投球數限制，他能投多少會是個問號，應該沒有多少打者會遭遇到，而目前也還沒有數據可以分析。」

台灣隊打擊教練 啟動iPitch備戰

若大谷同時能夠登板，其橫掃球威力十足，在中職也不多見。彭政閔說，以中職右投手而言，台鋼的後勁、伍祐城都會投，自家兄弟的鄭浩均，滑球球速夠快，也很像橫掃球。

彭政閔說：「這種頂尖的投手投球，若打者打不到某種球路，那種球路會一直來，等到打者真的注意到才會換，不然基本上配球不會換。」彭政閔說，屆時無論是大谷還是其他強投，備戰上都要配合情蒐數據報告，並經由iPitch模擬，才能更了解對方球路。

