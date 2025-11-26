東北達比修 蛻變成世界的大谷

2012年大谷翔平參加世青賽即展現二刀流身手，也被封為「東北達比修」。 （本報資料照）

一宣告參戰

帶動各隊星度升級

2026年經典賽昨倒數100天，大谷翔平重磅宣布參戰，最頂級的世界棒球賽熱度瞬間增溫，「世界的大谷」成了WBC最佳代言人。

2015年棒球12強賽在台舉行，大谷翔平（右）隨隊來台。（資料照）

儘管道奇隊惜才勸退，大谷翔平為國效力的決心始終不變，再戰意志堅定，隨著他登高一呼，包括道奇隊友山本由伸、佐佐木朗希，三本柱連續兩屆征戰機會大增，加上其他在大聯盟的日將組成夢幻隊，日本武士衛冕呼聲升高。

大谷參戰不只日本隊受益，連帶列強邀請大聯盟球星助拳，必將更積極，高薪球星跟著躍躍欲試，尤其上屆決賽吞敗的美國隊，復仇之心不可言喻。

雖然也有一派聲音，認為已經站在生涯峰頂的大谷翔平，不必要再冒險於季前打WBC，一旦大谷棄賽，似乎也可以被理解；然而大谷沒有瞻前顧後，隱晦是否再戰意願，在100天前就昭告天下自己的決心，從此刻開始，大谷又將進入瘋狂自主訓練，只為帶領日本隊2連霸。

大谷參賽消息一出，台灣各媒體、社群和粉專都第一時間快訊奔相走告，這發WBC全壘打等級的訊息威力十足。儘管大谷參戰，台灣3月6日對決日本勝算降低，但能和當紅炸子雞在場上男子漢對決，對台灣隊球星也是千載難逢的機會，國內球迷多數更樂觀其成。

13年前台日戰

打者翔平出賽

2012年，高中剛畢業的大谷翔平隨日本隊到南韓首爾打世青賽，本報曾獨家在現場採訪，當時大谷被喻為「東北達比修」，球速已經飆近160公里，對台灣一戰雖未登板，但有上場打擊。2015年首屆12強賽，效力日本火腿隊當家球星大谷隨日本隊來台，但台日預賽未同組。明年如日中天的大谷翔平成棒生涯第一次對戰台灣隊，不論投或打，都將吸引兩國球迷目光。一年前，台灣在東京巨蛋勇奪12強賽冠軍，明年台日東蛋再交鋒，話題十足。

（記者黃照敦）

