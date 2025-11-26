自由電子報
冬盟》兄弟投捕當機 台灣山林6連敗

2025/11/26 05:30

台灣山林隊先發投手盧孟揚控球不穩，擊中主審裁判。（記者李惠洲攝）台灣山林隊先發投手盧孟揚控球不穩，擊中主審裁判。（記者李惠洲攝）

海洋隊完封勝

日本社會人吞首敗

日本社會人吞首敗

〔記者林宥辰／高雄報導〕台灣海洋隊昨天在冬季聯盟以4：0演出完封勝，讓前8戰拿下7勝1和的日本社會人隊首嘗敗績；台灣山林隊則受制日職聯隊先發投手宮國凌空7局無失分壓制，0：4苦吞6連敗。

海洋隊前7局和社會人形成投手戰，8局上，海洋隊首位打者王念好擊出二壘安打，吳柏萱短打成功後，靠著陳愷佑高飛犧牲打送回代跑的高捷，終於拿下1分。9局上，海洋隊連5打席敲安，再添3分。

海洋先發投手李欣穎投3局，潘奕誠接手投2局，林原裕、邱立璿、王偉軒和韋宏亮各投1局，總共僅被擊出3安打，合力完封對手。

敲出關鍵安打的王念好是富邦悍將大物好手，他說：「母隊教練希望我能發揮長打，這次再來冬盟，也比較有經驗。」

晚場的山林隊打線熄火，守備也屢出狀況，盧孟揚和林吳晉瑋這對中信兄弟投捕，比賽前段多次遭對方盜壘，並出現捕逸、暴投。7局上，在山林隊守備處理有瑕疵下，日職聯隊罕見的只靠1支高飛犧牲打跑回2分。

隸屬歐力士的宮國凌空和台灣隊友陳睦衡是同屆，本屆冬盟接連對海洋、山林好投，連勝兩支中職隊伍，合計13局無失分。他說，首度面對台灣打者，首輪主要先試探對方揮擊策略。被問到和陳睦衡互動，他說，兩人時常閒聊，還透露，「睦衡的日文不錯喔！」

