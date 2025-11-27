鄭旻修大膽出手 U15桌球男團奪金

台灣隊擊敗義大利，勇奪U15男子團體賽金牌。（桌球協會提供）

世青賽改制後 我首面團體賽金牌

〔記者許明禮／綜合報導〕儘管扛一單的陳凱程因壓力過大演出失常，二單鄭旻修扛起重任，貢獻2點勝利，幫助台灣隊以3：2力退超級黑馬義大利，摘下2025年世界青少年桌球錦標賽U15男子團體金牌，也是世青賽自2021年改制以來，台灣首面團體賽金牌。

連3年世青奪金 台灣締造紀錄

郭冠宏/徐絃家在2023年U15男雙為台灣奪下史上首面世青賽金牌，陳忞昕/吳映萱去年則斬獲U15女雙金牌，台灣隊也締造連續3年在世青賽奪金的紀錄。

第4局9：0關門攻勢 鄭旻修助逆轉奪冠

U15世界排名12的陳凱程在金牌戰狀況不佳，在第一、四點分別以0：3敗給崔維森、法索；左手持拍的余奕慶則扮演稱職的第三點，以3：1擊敗坎帕納。台灣一姐鄭怡靜的弟弟鄭旻修展現絕佳的心理素質，第二點面對U15世界排名第3的法索，決勝局在開局1：5逆境下，以12：10後來居上；決勝第5點也以3：1收拾崔維森，其中第4局更打出一波9：0的關門攻勢，徹底打崩對手，幫助台灣逆轉奪冠。

教練︰原目標4強 沒料到會奪冠

教練陳居賢表示，「這面金牌得來不易，賽前沒想過會奪冠，原本設定的目標是先進4強，畢竟中國、日本隊都很強，只是沒想到中國隊會輸給義大利。」他也盛讚鄭旻修抗壓能力超強，關鍵時刻出手依舊果決，也是台灣隊能擊退南韓、義大利的關鍵。

陳居賢認為，陳凱程可能是扛一單的壓力太大，加上對上義大利有非贏不可的心理包袱，狀況也沒有很好，第一次看他出手會猶豫，還好最後台灣隊還是贏了，對他來說也是一次寶貴的經驗，希望接下來的個人賽可以放開去打。

