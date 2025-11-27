台灣男籃明抗日 後衛6人快打旋風

世界盃籃球亞洲區資格賽將點燃戰火，台灣男籃出發到日本，明首戰將抗日拚勝。（籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽即將登場，台灣隊明晚將作客日本，全隊昨啟程出發，籃協也公布12人名單，由旅外好手陳盈駿、林庭謙領銜，首度披上台灣隊戰袍的林書緯也在其中，盼能幫助國家隊爭取佳績。

12/1主場之戰

12人名單還可調

台灣隊首戰日本，由旅外4名球員領銜，包含隊長陳盈駿、林庭謙、林秉聖和游艾喆，國內職籃方面則有林書緯、盧峻翔、阿巴西、周桂羽、雷蒙恩，內線則由曾祥鈞、謝宗融和高柏鎧扛起。阿提諾、蔡宸綱、譚傑龍及關達祐則遭割愛。

請繼續往下閱讀...

不過，這僅是首戰名單，12月1日主場之戰還可以調整，對於這次較晚公布12人名單，籃協副秘書長張承中表示，主要是希望盡量減少對方情蒐和應對的時間。

首度打台灣隊

林書緯期待

首披台灣隊戰袍的林書緯成為「最老菜鳥」，他相當期待，「很榮幸有這個機會，目前和隊友配合都很不錯。」隊友都很熱情，幫助他盡快融入教練體系。

這次台灣隊帶了6名後衛，林書緯認為，台灣隊球風應該會打得很快，但日本後衛實力也很堅強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法