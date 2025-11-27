三巨頭包辦99分 紫金5連勝

東契奇 （右）攻下43分，與鄧恩（左）卡位發生衝突。 （路透）

東契奇砍43分

與鄧恩打出火藥味

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人昨靠東契奇貢獻43分準大三元領軍，以135：118在洛城內戰擊敗快艇，收下5連勝。

NBA盃小組賽

3連勝晉8強

東契奇手感火燙，首節就攻下24分締造隊史首節得分新猷，全場28投14中，包括三分線12投7中，繳出43分、13助攻、9籃板全能表現，加上40歲詹姆斯挹注25分，其中有16分在下半場，里維斯進帳31分、9籃板，「三巨頭」合力攻下99分，幫助紫金軍團在NBA盃小組賽拿下3連勝，確定晉級8強。

26歲的東契奇成為湖人隊史最年輕單場至少能拿40分、10助攻、5記三分球的球員，被問到打快艇特別順手的原因，他回應，「我也不知道，我們很常在季後賽對決，前兩次他們都打敗我，我猜可能我很享受與快艇交手。」

這場同城大戰也打出火藥味，末節東契奇與快艇後衛鄧恩在卡位時發生衝突，隊友海伊斯為他出氣推倒鄧恩，最後鄧恩領到2次技術犯規遭驅逐出場，不過海伊斯也吞下1次技術犯規，東契奇也感謝隊友為他挺身而出，「我一定會幫他付罰款的。」

