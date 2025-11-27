自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

三巨頭包辦99分 紫金5連勝

2025/11/27 05:30

東契奇 （右）攻下43分，與鄧恩（左）卡位發生衝突。 （路透）東契奇 （右）攻下43分，與鄧恩（左）卡位發生衝突。 （路透）

東契奇砍43分

與鄧恩打出火藥味

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人昨靠東契奇貢獻43分準大三元領軍，以135：118在洛城內戰擊敗快艇，收下5連勝。

NBA盃小組賽

3連勝晉8強

東契奇手感火燙，首節就攻下24分締造隊史首節得分新猷，全場28投14中，包括三分線12投7中，繳出43分、13助攻、9籃板全能表現，加上40歲詹姆斯挹注25分，其中有16分在下半場，里維斯進帳31分、9籃板，「三巨頭」合力攻下99分，幫助紫金軍團在NBA盃小組賽拿下3連勝，確定晉級8強。

26歲的東契奇成為湖人隊史最年輕單場至少能拿40分、10助攻、5記三分球的球員，被問到打快艇特別順手的原因，他回應，「我也不知道，我們很常在季後賽對決，前兩次他們都打敗我，我猜可能我很享受與快艇交手。」

這場同城大戰也打出火藥味，末節東契奇與快艇後衛鄧恩在卡位時發生衝突，隊友海伊斯為他出氣推倒鄧恩，最後鄧恩領到2次技術犯規遭驅逐出場，不過海伊斯也吞下1次技術犯規，東契奇也感謝隊友為他挺身而出，「我一定會幫他付罰款的。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中