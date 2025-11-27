60人名單將揭曉 江少慶、王維中命運未卜

富邦悍將江少慶去年季末因右側胸大肌撕裂傷動刀，今年整季報銷。（資料照）

想砍薪又怕被撿走 富邦味全陷兩難

味全龍32歲的江少慶未投出教練團期待的王牌身手，新球季月薪勢必大幅縮水。（資料照）

中職旅美3星投球成績

〔記者羅志朋／台北報導〕中職規章規定各隊每年11月30日前，應向聯盟提交季後契約保留球員60人名單，明天是截止日，富邦悍將江少慶和味全龍王維中的複數年合約都在年底到期，兩人月薪都超過百萬，球團若要大砍薪，勢必得將兩人放在60人保留名單外，這樣就有被其他球隊撿走的風險，陷入兩難局面。

各隊提交契約保留名單 明天截止

中職規章明定，若未經選手同意，隔年扣薪不得超過3成，60人名單外則不受此限；江少慶是2021年悍將選秀狀元，簽下總值6120萬的4.5年合約，平均月薪113.3萬，近年因傷沉寂，去年季末因右側胸大肌撕裂傷動刀，今年整季報銷。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟投手江忠城也曾因右胸大肌傷勢開刀，去年球季結束接受右手肘骨刺清除手術，隨後被球團放在60人名單外再被簽回，今年大復活，出賽20場共投17.1局失1分、防禦率0.52。

32歲的江少慶中職生涯先發50場只拿下13勝22敗，防禦率3.68，並未投出教練團期待的王牌身手，新球季月薪勢必大幅縮水，他曾表示，胸大肌傷勢比江忠城範圍更大，目前就是專心復健迎接明年球季，合約交給經紀人處理。

33歲的王維中則是2020年龍隊選秀狀元，具大聯盟和韓職資歷，當初與龍隊簽下5年又3個月、平均月薪3.3萬美元合約，只是表現一年不如一年，今年出賽12場有4場先發，拿下1勝3敗、防禦率6.53，中職生涯戰績15勝26敗26中繼、防禦率3.64。

2018年王維中效力韓職NC恐龍，先發直球均速還有144.7公里，今年只剩138.1公里，返台至今大幅退化。

31歲的樂天桃猿曾仁和同樣具大聯盟資歷，他已確定被釋出，今年推測月薪至少50萬，本季共投18局、防禦率高達10.00，中職生涯5年戰績15勝14敗、防禦率4.41。

昔日旅美3星返台領高薪，同步繳出低迷成績單，今年合計更只繳出1勝，3球團卻要支付超過3000萬薪水。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法