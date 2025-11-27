自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

60人名單將揭曉 江少慶、王維中命運未卜

2025/11/27 05:30

富邦悍將江少慶去年季末因右側胸大肌撕裂傷動刀，今年整季報銷。（資料照）富邦悍將江少慶去年季末因右側胸大肌撕裂傷動刀，今年整季報銷。（資料照）

想砍薪又怕被撿走 富邦味全陷兩難

味全龍32歲的江少慶未投出教練團期待的王牌身手，新球季月薪勢必大幅縮水。（資料照）味全龍32歲的江少慶未投出教練團期待的王牌身手，新球季月薪勢必大幅縮水。（資料照）

中職旅美3星投球成績中職旅美3星投球成績

〔記者羅志朋／台北報導〕中職規章規定各隊每年11月30日前，應向聯盟提交季後契約保留球員60人名單，明天是截止日，富邦悍將江少慶和味全龍王維中的複數年合約都在年底到期，兩人月薪都超過百萬，球團若要大砍薪，勢必得將兩人放在60人保留名單外，這樣就有被其他球隊撿走的風險，陷入兩難局面。

各隊提交契約保留名單 明天截止

中職規章明定，若未經選手同意，隔年扣薪不得超過3成，60人名單外則不受此限；江少慶是2021年悍將選秀狀元，簽下總值6120萬的4.5年合約，平均月薪113.3萬，近年因傷沉寂，去年季末因右側胸大肌撕裂傷動刀，今年整季報銷。

中信兄弟投手江忠城也曾因右胸大肌傷勢開刀，去年球季結束接受右手肘骨刺清除手術，隨後被球團放在60人名單外再被簽回，今年大復活，出賽20場共投17.1局失1分、防禦率0.52。

32歲的江少慶中職生涯先發50場只拿下13勝22敗，防禦率3.68，並未投出教練團期待的王牌身手，新球季月薪勢必大幅縮水，他曾表示，胸大肌傷勢比江忠城範圍更大，目前就是專心復健迎接明年球季，合約交給經紀人處理。

33歲的王維中則是2020年龍隊選秀狀元，具大聯盟和韓職資歷，當初與龍隊簽下5年又3個月、平均月薪3.3萬美元合約，只是表現一年不如一年，今年出賽12場有4場先發，拿下1勝3敗、防禦率6.53，中職生涯戰績15勝26敗26中繼、防禦率3.64。

2018年王維中效力韓職NC恐龍，先發直球均速還有144.7公里，今年只剩138.1公里，返台至今大幅退化。

31歲的樂天桃猿曾仁和同樣具大聯盟資歷，他已確定被釋出，今年推測月薪至少50萬，本季共投18局、防禦率高達10.00，中職生涯5年戰績15勝14敗、防禦率4.41。

昔日旅美3星返台領高薪，同步繳出低迷成績單，今年合計更只繳出1勝，3球團卻要支付超過3000萬薪水。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中