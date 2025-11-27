自由電子報
體育 即時新聞

王維中高機率戰力外 難逃大減薪

2025/11/27 05:30

外傳王維中被味全龍放在60人名單外的機率很大，百萬月薪將大幅下修。（資料照）外傳王維中被味全龍放在60人名單外的機率很大，百萬月薪將大幅下修。（資料照）

續留或轉隊 備受關注

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職60人契約保留名單繳交期限明午截止，王維中繳出生涯最糟成績單，外傳被味全龍放在60人外機率大，百萬月薪將大幅下修，也將是繼今年季後的林益全後，又有選秀狀元被放入60人外，而被戰力外的王維中會續留或轉隊將備受關注。

王維中在大聯盟有3個球季資歷，也是韓職史上首位台灣出身選手，2020年疫情爆發之際，他是旅外回歸潮的先鋒部隊，味全端出5年3個月總值近208萬美元的破天荒合約喜迎他，他在2021年肩扛龍隊隊史別具意義的回歸一軍首戰，且該年貢獻百局、防禦率2.78的成績，卻沒想到這也是他在中職的巔峰之作。

王維中從回歸首年的最快153公里，球速每年都下修，今年最速146公里，四縫線速球均速更剩下140公里，壓制力大不如前，今年僅投30.1局奪下1勝，防禦率高達6.53，3項數據都是生涯最慘烈。

龍隊總教練葉君璋就曾說過，王維中除了身體和年紀，還有心態、技術的層面必須在球季結束好好調整。

在5年合約期間，王維中平均每季只能貢獻3勝、73.2局，很難不被球團放在60人名單之外，只是要續留或轉隊仍待觀察。上一位被戰力外的「海歸狀元郎」是胡金龍，他因「胡弟事件」在2021年季後被富邦釋出，隨後轉戰統一獅成功挽救生涯，今年光榮退休。

一旦王維中確認被戰力外，無論續留或轉隊都面臨大幅扣薪的命運，過去中職扣薪最大幅度的選手是林智勝，他在2019年續留中信外傳月薪從120萬降至40萬，遭大砍80萬。

