冬盟》韓職單局灌7分 台灣海洋苦追仍吞敗

台灣海洋隊顏郁軒3局上擊出追平比分陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕前天下午靠著6位投手接力好投、聯手完封強敵日本社會人的台灣海洋隊，昨面對韓職聯隊，投手群卻崩盤，3局下遭對手單局搶攻7分。海洋隊打者拚命追趕，最終仍7：9落敗。

海洋隊顏郁軒3局上擊出追平分陽春砲，但3局下王柏傑遇到亂流，海洋隊換上黃勃睿仍難擋攻勢。包括鄭恩源2分砲在內，韓職聯隊單局進攻10人次、取得7分領先。台灣海洋苦苦追趕，林威漢6局上的2分砲，追到僅2分差，但後續沒能再攻下分數。

請繼續往下閱讀...

投手群崩盤

林振賢：關鍵在投球節奏

兩場比賽，投手群呈現截然不同表現，海洋隊總教練林振賢認為關鍵在投球節奏。投手被打安打後，急於解決危機，節奏反而讓對方打者很容易抓到機會。

林振賢說：「快慢之間，要想怎麼去擾亂打者，而不能順著打者的節奏。再好的投手都會被打，但有經驗的投手會運用節奏干擾打者，年輕選手需要學習，否則像這場比賽，只投12球連失5分，後援投手也來不及銜接。」

昨天開轟的顏郁軒今年26歲，本季累積63場一軍出賽、打擊率2成93，仍連兩年被台鋼雄鷹安排參加冬盟。

顏郁軒說：「自己雖然比隊友年長，但無論攻守上，都還有很多需要學習，包括場上的反應跟細節的處理，也希望揮棒擊球點能更穩定。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法