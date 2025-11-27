自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬盟》韓職單局灌7分 台灣海洋苦追仍吞敗

2025/11/27 05:30

台灣海洋隊顏郁軒3局上擊出追平比分陽春砲。（記者李惠洲攝）台灣海洋隊顏郁軒3局上擊出追平比分陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕前天下午靠著6位投手接力好投、聯手完封強敵日本社會人的台灣海洋隊，昨面對韓職聯隊，投手群卻崩盤，3局下遭對手單局搶攻7分。海洋隊打者拚命追趕，最終仍7：9落敗。

海洋隊顏郁軒3局上擊出追平分陽春砲，但3局下王柏傑遇到亂流，海洋隊換上黃勃睿仍難擋攻勢。包括鄭恩源2分砲在內，韓職聯隊單局進攻10人次、取得7分領先。台灣海洋苦苦追趕，林威漢6局上的2分砲，追到僅2分差，但後續沒能再攻下分數。

投手群崩盤

林振賢：關鍵在投球節奏

兩場比賽，投手群呈現截然不同表現，海洋隊總教練林振賢認為關鍵在投球節奏。投手被打安打後，急於解決危機，節奏反而讓對方打者很容易抓到機會。

林振賢說：「快慢之間，要想怎麼去擾亂打者，而不能順著打者的節奏。再好的投手都會被打，但有經驗的投手會運用節奏干擾打者，年輕選手需要學習，否則像這場比賽，只投12球連失5分，後援投手也來不及銜接。」

昨天開轟的顏郁軒今年26歲，本季累積63場一軍出賽、打擊率2成93，仍連兩年被台鋼雄鷹安排參加冬盟。

顏郁軒說：「自己雖然比隊友年長，但無論攻守上，都還有很多需要學習，包括場上的反應跟細節的處理，也希望揮棒擊球點能更穩定。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中