中職60人名單今出爐 兄弟戰力外投手夯 吳哲源動向受關注

戰力外的選手也有被母隊簽回並投出好成績，今年最成功案例正是中信兄弟35歲右投江忠城。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職今天下午將公布6隊的60人契約保留名單，宣告另類的「自由市場」正式開張，去年中信兄弟戰力外投手超熱門，有4隊爭相網羅，更因出產最佳進步獎投手李吳永勤，讓今年的名單受高度關注，連續2年無法在一軍貢獻的前本土王牌吳哲源，推估放在60人名單外的機率不小，勢必會是各隊角逐的候選之一。

李吳永勤轉戰富邦悍將，上演「戰力外驚奇」。（資料照）

經典賽神級中繼

2023年主要活躍戰力外名單中有陳禹勳。（資料照）

獲封抗荷英雄

連續2年無法在一軍貢獻的前本土王牌吳哲源，推估放在60人名單外的機率不小。（資料照）

現年31歲的吳哲源出身選秀第10輪的低順位，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的本土王牌成績單，不僅勇奪最佳進步獎，2023年經典賽驚奇遞補傷退的曾仁和，且在對上荷蘭隊的關鍵一戰貢獻4.1局1安打無失分的「神級中繼」率領台灣隊奪勝，獲封「抗荷英雄」，連時任總統蔡英文都直呼：「表現很塞揚！」

只是一戰爆紅的吳哲源，在2023年5月18日投出一顆曲球後，突然感覺手部無力，因右肩傷勢退場。此後，他再也沒有回到一軍賽場，連二軍都是今年4月26日才復出，合計出賽6場防禦率高達10.29，只有1場最快球速達到140公里，導致連續2年無法在一軍賽場投球，遭戰力外可能性大。

李吳永勤換隊

拿最佳進步獎

每年季中選秀、季後釋出，是職棒隊正常的新陳代謝過程，將高薪低貢獻、重大傷兵、潛力不足或是高齡待退球員，透過汰舊換新，改變球隊體質。只要精挑細選戰力外名單，仍可撈出可用之兵。中信兄弟去年有8位投手被放在60人名單外，有一半成功轉隊。廖乙忠到台鋼雄鷹，陳志杰到味全龍，阮裕智到統一獅，李吳永勤轉戰富邦悍將。其中，李吳永勤因轉換環境投出自信，今年出賽56場，狂掃2勝15中繼，防禦率僅2.76，進帳最佳進步獎，成為今年富邦唯一有拿到個人獎項的選手，上演「戰力外驚奇」。

今年戰力外球員市場，還可能有味全龍王維中、宋文華、羅華韋和樂天曾仁和等投手人選，吳哲源傷勢不明，是否會被他隊撿走，難度不小。

戰力外的選手也有被母隊簽回並投出好成績，今年最成功案例正是中信兄弟35歲右投江忠城，從暌違2年重返一軍投球，一路好投升任牛棚中的重要戰將，合計出賽20場勇奪5次中繼，防禦率僅0.52，更暌違6年在台灣大賽登板。

