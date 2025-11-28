自由電子報
體育 即時新聞

李灝宇、莊陳仲敖 明年目標：都待在大聯盟

2025/11/28 05:30

旅美球星李灝宇（左）、莊陳仲敖（右）返台記者會。（記者廖振輝攝）旅美球星李灝宇（左）、莊陳仲敖（右）返台記者會。（記者廖振輝攝）

小聯盟熬出頭

季後入選40人名單

〔記者吳清正／台北報導〕老虎隊3A內野手李灝宇和運動家隊2A投手莊陳仲敖，今年都在小聯盟表現出色，季後雙雙首度進入球隊40人名單。他們都表示，明年目標當然就是大聯盟，李灝宇更希望爭取開季名單，一整年都待在大聯盟。

李灝宇被看好成為第19個上到大聯盟的台灣選手，今年出賽126場、安打121支、全壘打14支、打點61分、得分81分和盜壘22次都創生涯新高。

對於進入40人名單，李灝宇表示，對自己的成績一直都有信心，只是前幾年都有傷勢困擾，還沒有打滿過一整個球季，因此今年特別加強健康管理，讓身體在比賽後能夠迅速、確實恢復，終於證明自己可以。

李灝宇今年加練三壘

漸入佳境

原本專職二壘手的李灝宇，今年加練三壘。李灝宇表示，去年季後老虎隊隊簽下二壘手托雷斯，三壘手則還沒有固定先發人選，可能因此叫他加練三壘，可惜一開始還在適應不同的位置，經常急於傳球，失誤有點多，錯失今年上大聯盟的機會，不過，後來守備教練透過比賽影片告訴他，其實很多傳球時間上都綽綽有餘，可以更冷靜、從容地完成守備動作，後來漸入佳境，就看球隊明年怎麼安排。

莊陳保持身體健康

等待上場

莊陳仲敖今年出賽28場、先發26場、投145.2局和145次三振創生涯新高，幫助球隊打進季後賽，並在聯盟冠軍賽擔任首戰先發，加上季前在經典賽資格賽最後一戰先發拿下勝投，度過充實的一整年。

莊陳仲敖表示，今年最大的收獲就是能夠保持身體健康、打完一整個球季，沒有想過可以投145.2局，就是每天準備好，能吃幾局就多投幾局，明年希望繼續保持健康，有機會上大聯盟。

