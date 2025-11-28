自由電子報
體育 即時新聞

旅外球員挺台灣 李灝宇：一定回來打經典賽

2025/11/28 05:30

旅美球星李灝宇（左）、莊陳仲敖（右）都有意代表台灣參加經典賽。（記者廖振輝攝）旅美球星李灝宇（左）、莊陳仲敖（右）都有意代表台灣參加經典賽。（記者廖振輝攝）

〔記者吳清正／台北報導〕老虎3A內野手李灝宇和運動家隊2A投手莊陳仲敖獲得經典賽台灣隊徵詢，兩人都有高度意願，將是他們第一次參賽。李灝宇更表示，如果沒有意外，一定會回來打：「球隊不能阻止選手參加經典賽，大家應該都知道吧。」

22歲的李灝宇學生時期一直是各級分齡國際賽台灣隊中心打者，打過U12、U15、U18世界盃和LLB世界青少棒賽，旅美之後則參加2023年亞運，但表現不盡理想。李灝宇表示，亞運沒打好其實沒有太意外，當時剛從受傷復出不久，又沒有參加台灣隊熱身賽，以致表現有點落差，但是這不能當成藉口，如果明年能參加經典賽，希望讓球迷看到更像個職業球員的自己。

莊陳仲敖曾參加2021和22年U23世界盃，以及今年初的經典賽資格賽，在攸關經典賽門票的附加賽先發，對西班牙投3局拿下勝投，成為台灣隊打進經典賽的功臣之一，莊陳仲敖希望能再複製這次的好經驗。

莊陳仲敖也想打

要看球團安排

莊陳仲敖雖然對經典賽有意願，不過，因為進入運動家隊40人名單，將參加大聯盟春訓，是否參賽還要和球團以及經紀公司討論。李灝宇則表示，大聯盟春訓和台灣隊集訓、比賽如何銜接，就看球團和台灣隊協商。

