黑豹旗》對戰平鎮大魔王 高苑：沒在怕的

高苑工商許書誠昨敲出2分打點的一壘安打，超前比數。（記者陳志曲攝）

教頭喊話 打了才知道

〔記者羅志朋／新北報導〕高苑工商昨靠當家游擊手許書誠在3局下敲出2分打點安打，最終就以2：1險勝鶯歌工商，相隔6年晉級中信盃黑豹旗4強，明天早上10點強碰「大魔王」平鎮高中，高苑教頭林樺慶喊話，「沒什麼好怕的，球是圓的，誰輸誰贏還不知道，打了才知道。」

過去12屆黑豹旗平鎮奪7冠、高苑僅1冠，翻閱兩軍交戰史，高苑對平鎮1勝5敗落居下風，只在2015年冠軍戰以4：2勝出奪冠，當時高苑靠左投李吳永勤後援7.2局失1分拿下勝投和大會MVP，今年李吳永勤從中信兄弟轉戰富邦悍將大復活，榮膺年度最佳進步獎。

U18國手許書誠

有大賽經驗

金門出生的許書誠是今年U18世界盃國手，歷經大賽洗禮，林樺慶說，明顯感受許書誠的成長，心理素質和解讀比賽能力皆提升，關鍵時刻能頂住壓力建功，相信征戰U18對個人青棒生涯有加分效果。

許書誠表示，以前場上出現狀況容易慌亂，現在能及時調整到位，只是守游擊的專注度和第一步啟動還要再加強，高中畢業目標旅外發展，成為第1位「旅外金門人」。

