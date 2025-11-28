冬盟》中斷6連敗 台灣山林贏了日本社會人

張祐嘉擊出戲劇性再見安打，終場以8：7中斷6連敗。（中職提供）

張祐嘉2出局

敲出再見安打

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣山林隊昨在9局上被日本社會人攻下4分扳平，所幸張祐嘉在9局下2出局擊出戲劇性再見安打，終場以8：7中斷6連敗，避免刷新中職聯隊史在冬盟的最長連敗紀錄。

台灣山林在冬盟起步不順，最大問題就是全聯盟最慘烈的投手戰力，防禦率5.65落居爐主，昨在9局上即便領先4分，陳原維依舊關門失敗，不僅開局就被連敲出3支安打，單局還發生冬盟台灣投手史上第一次的單局3次暴投，其中2次都送分，總計0.2局狂掉4分，導致球隊遭扳平必須再戰9局下。

請繼續往下閱讀...

陳原維成為史上第1位在冬盟單局3次暴投的台灣投手，但並非冬盟史上最多，2017年歐美聯隊的比爾曾單局4次暴投，而2018年日職西軍榊原翼、2023年日職白隊西垣雅矢也曾單局3次暴投。

不過台灣山林隊火力兇猛，被追平後的9局下展現韌性，楊祥禾安打串聯林吳晉瑋四壞球，張祐嘉2出局敲出再見安打，率隊奪下暌違9天的第3勝。

台灣旅日好手陽柏翔昨對韓職聯隊於9局上代打敲安，連續6場敲安為本季日職聯隊第2長，僅次於青野拓海的連7場，本季打擊率升至3成46，助隊以4：2擊敗韓職聯隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法