自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世界盃資格賽》上緊發條 台灣隊今晚抗日搶勝

2025/11/28 05:30

林書緯。（資料照）林書緯。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽昨點燃戰火，台灣隊將在今晚6點踢館日本。這次國際籃總（FIBA）官網戰力排行將台灣排在第5，前景看似樂觀，但日本隊本次戰力相較於8月的亞洲盃更加完整，由前NBA球員渡邊雄太領軍，台灣隊必須上緊發條才有機會一搏。

渡邊雄太。（法新社資料照）渡邊雄太。（法新社資料照）

戰力排第5 優於日韓

陳盈駿。（資料照）陳盈駿。（資料照）

台灣隊這次由旅外球員陳盈駿、林庭謙等人領銜，搭配國內職籃好手盧峻翔、阿巴西等人，首輪小組賽會碰上日本、南韓和中國。由於台灣隊在今年亞洲盃獲第5名佳績，這次FIBA戰力排行把台灣放在第5，優於日本、南韓、黎巴嫩，官網指出，即便這次賀丹、賀博兄弟未參賽，但還有頂尖後衛陳盈駿坐鎮，加上林書緯助拳，可望拉抬戰力。

官網專文介紹林書緯

林書緯這次以本土球員身分加入台灣隊引發國際關注，官網專文指出，林書緯在台灣職籃耕耘多年且表現出色，倘若能將天賦帶到FIBA賽場，可望替正在崛起的台灣隊注入更多能量；而他這次披上台灣隊戰袍，不僅幫自己圓夢，也是替哥哥林書豪完成另一個夢想。

日有前NBA球員渡邊雄太

日本隊今年亞洲盃在8強附加賽遭淘汰，預料在世界盃資格賽會全力雪恥，除了渡邊勇太加入扛起隊長一職，其他成員還有「日本柯瑞」富永啓生、富樫勇樹、安藤誓哉等人，皆為一時之選。即便渡邊曾恭維地表示，台灣男籃最近改朝換代，實力越來越強，若不做好充分準備，很難戰勝。但台灣隊前次在FIBA正式成人國際賽擊敗日本已是2018年世界盃資格賽，當時僅以1分險勝，後來曾出現輸到3、40分的「和平慘案」，絲毫沒有鬆懈本錢。

球評古硯偉指出，這次日本隊戰力完整，台灣男籃若想一博得做好外圍防守，另一個重點則是對於渡邊雄太的限制，這次在內線相對薄弱情況下，心態上必須做好準備。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中