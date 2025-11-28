世界盃資格賽》上緊發條 台灣隊今晚抗日搶勝

林書緯。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽昨點燃戰火，台灣隊將在今晚6點踢館日本。這次國際籃總（FIBA）官網戰力排行將台灣排在第5，前景看似樂觀，但日本隊本次戰力相較於8月的亞洲盃更加完整，由前NBA球員渡邊雄太領軍，台灣隊必須上緊發條才有機會一搏。

渡邊雄太。（法新社資料照）

戰力排第5 優於日韓

陳盈駿。（資料照）

台灣隊這次由旅外球員陳盈駿、林庭謙等人領銜，搭配國內職籃好手盧峻翔、阿巴西等人，首輪小組賽會碰上日本、南韓和中國。由於台灣隊在今年亞洲盃獲第5名佳績，這次FIBA戰力排行把台灣放在第5，優於日本、南韓、黎巴嫩，官網指出，即便這次賀丹、賀博兄弟未參賽，但還有頂尖後衛陳盈駿坐鎮，加上林書緯助拳，可望拉抬戰力。

請繼續往下閱讀...

官網專文介紹林書緯

林書緯這次以本土球員身分加入台灣隊引發國際關注，官網專文指出，林書緯在台灣職籃耕耘多年且表現出色，倘若能將天賦帶到FIBA賽場，可望替正在崛起的台灣隊注入更多能量；而他這次披上台灣隊戰袍，不僅幫自己圓夢，也是替哥哥林書豪完成另一個夢想。

日有前NBA球員渡邊雄太

日本隊今年亞洲盃在8強附加賽遭淘汰，預料在世界盃資格賽會全力雪恥，除了渡邊勇太加入扛起隊長一職，其他成員還有「日本柯瑞」富永啓生、富樫勇樹、安藤誓哉等人，皆為一時之選。即便渡邊曾恭維地表示，台灣男籃最近改朝換代，實力越來越強，若不做好充分準備，很難戰勝。但台灣隊前次在FIBA正式成人國際賽擊敗日本已是2018年世界盃資格賽，當時僅以1分險勝，後來曾出現輸到3、40分的「和平慘案」，絲毫沒有鬆懈本錢。

球評古硯偉指出，這次日本隊戰力完整，台灣男籃若想一博得做好外圍防守，另一個重點則是對於渡邊雄太的限制，這次在內線相對薄弱情況下，心態上必須做好準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法