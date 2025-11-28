自由日日Shoot》誤用含禁藥成分眼藥水 奧運射擊銅牌李孟遠 被禁賽5個月

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌李孟遠日前因誤用含有禁藥成分的眼藥水，導致藥檢出現陽性反應，因此被禁賽至2026年1月7日，雖是無心之過，但也凸顯出選手對於藥物使用不夠謹慎。對此，運動部、射擊協會皆強調，會持續強化宣導與教育，避免選手誤用運動禁藥。

射擊協會：不影響名古屋亞運

31歲的李孟遠為台灣首位站上奧運頒獎台的射擊選手，但今年7月他在賽外的飛行藥檢被驗出有禁藥反應，收到通知後，他隨即在8月8日自請停權，配合調查。射擊協會秘書長陳武田指出，李孟遠是因眼睛不適就醫時，不慎使用含有禁藥成分的眼藥水，「醫生處理程序沒有問題，只是後來他還是有不適的狀況，使用了護理人員提供的其他眼藥水，當下未加以確認是否有禁藥成分，但經調查後也確認他並非有意。」

對選手加強宣導 避免再生憾事

射擊協會在兩週前收到調查及判決結果，李孟遠被禁賽5個月，但他從8月8日起停權，因此禁賽至明年1月7日。

不過，外界擔心這是否影響李孟遠在名古屋亞運的參賽狀況，陳武田表示，根據規定，選手若禁賽期間未違反規定，可於禁賽滿四分之三後恢復國家隊的訓練，明年1月7日後的比賽他也能正常參與，基本上不會受影響。

不過，國內選手誤用禁藥已非頭一遭，奧運奪牌層級的選手竟然誤用禁藥，除了選手自己需要提高警覺，運動部、協會也得擔負督導的責任。陳武田強調，協會將會再加強對選手宣導，避免有類似事件再發生。

運動部指出，為強化選手對於禁藥的概念，每年都會委託中華運動禁藥防制基金會辦理4場教育講習課程，我國全中運及全大運選手自112年起需通過運動禁藥線上測驗平台取得證書才可參賽，將持續強化宣導與教育，避免選手誤用運動禁藥。

