NBA》SGA抱病轟40分 雷霆10連勝

吉爾吉斯亞歷山大昨依舊主宰比賽，一人包辦40分。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕抱病出賽的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨依舊主宰比賽，一人包辦40分，外帶6籃板、6助攻，帶領雷霆以113：105力退灰狼，收下10連勝。

雷霆在開季19戰拿18勝，成為史上第5支創下此佳績的隊伍，僅次2015-16年賽季勇士的開季19戰全勝，外界也看好雷霆有機會挑戰勇士在該季締造的史上單季例行賽最佳73勝紀錄。

灰狼愛德華茲31分做白工

灰狼在最後1分鐘靠著愛德華茲投進的三分球，將比分追近至1分差，但霍姆格倫隨後在外線還以顏色，加上吉爾吉斯亞歷山大的3罰全進，鎖定勝局，也賞給灰狼3連敗，讓愛德華茲的31分做白工。

談起這場得來不易的勝仗，吉爾吉斯亞歷山大說：「我們就是一步一腳印，一起迎接挑戰，無論遇到什麼困難，我們總能找到致勝之道，我也十分喜歡我們球隊展現的韌性。」

罰球失手 活塞無緣第14勝

另一支炙手可熱的連勝勁旅活塞，坎寧安轟下42分，但他讀秒階段的罰球失手，且活塞關鍵時刻的反撲球還被抄走，最終以114：117敗給塞爾提克，無緣延續連勝，13連勝仍追平隊史最佳紀錄。

