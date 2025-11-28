自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》SGA抱病轟40分 雷霆10連勝

2025/11/28 05:30

吉爾吉斯亞歷山大昨依舊主宰比賽，一人包辦40分。（路透）吉爾吉斯亞歷山大昨依舊主宰比賽，一人包辦40分。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕抱病出賽的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨依舊主宰比賽，一人包辦40分，外帶6籃板、6助攻，帶領雷霆以113：105力退灰狼，收下10連勝。

雷霆在開季19戰拿18勝，成為史上第5支創下此佳績的隊伍，僅次2015-16年賽季勇士的開季19戰全勝，外界也看好雷霆有機會挑戰勇士在該季締造的史上單季例行賽最佳73勝紀錄。

灰狼愛德華茲31分做白工

灰狼在最後1分鐘靠著愛德華茲投進的三分球，將比分追近至1分差，但霍姆格倫隨後在外線還以顏色，加上吉爾吉斯亞歷山大的3罰全進，鎖定勝局，也賞給灰狼3連敗，讓愛德華茲的31分做白工。

談起這場得來不易的勝仗，吉爾吉斯亞歷山大說：「我們就是一步一腳印，一起迎接挑戰，無論遇到什麼困難，我們總能找到致勝之道，我也十分喜歡我們球隊展現的韌性。」

罰球失手 活塞無緣第14勝

另一支炙手可熱的連勝勁旅活塞，坎寧安轟下42分，但他讀秒階段的罰球失手，且活塞關鍵時刻的反撲球還被抄走，最終以114：117敗給塞爾提克，無緣延續連勝，13連勝仍追平隊史最佳紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中