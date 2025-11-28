自由電子報
HBL》16強明開打 松山拚衛冕

2025/11/28 05:30

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽預賽開打記者會，男16強、女12強共計28個隊伍的球員代表齊亮相。（記者廖振輝攝）114學年度HBL高中籃球甲級聯賽預賽開打記者會，男16強、女12強共計28個隊伍的球員代表齊亮相。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕114學年度HBL高中籃球甲級聯賽16強預賽明天在高雄中學點燃戰火，男子組衛冕軍松山高中教練葉韋喬表示，對於外界的期待會有壓力，但重點還是放在球隊身上，「維持競爭力跟強度才是首要。」

松山上屆在12強落入外卡賽，最終倒吃甘蔗奪冠，也是在相隔7季後再次登頂，而本季在主力劉程恩、查傑畢業後，高三前鋒劉廷寬被視為力抗HBL列強的關鍵人物，葉韋喬將賦予他更多開火權，也期盼作為隊長的他能承擔更多責任。

生涯首次擔任隊長的劉廷寬苦笑表示，「過去都是做好自己該做的事就好，現在是要多開口，多提醒大家。」他坦言擔任隊長有時得消化教練的話，加上還不適應怎麼跟隊友溝通，因此有點挫折，還特別向學長「小黑」林現惟請教，「他跟我說不要有包袱，把想法講出來就對了。」

劉廷寬過去以無球進攻為主，本季作為進攻箭頭，他也會有更多持球時間，另外特別在今夏針對中距離加強，希望能助球隊連霸。

北一女劍指3連霸

HBL男子組預賽從明天起至12月2日率先登場，16隊分成4組，小組前3可晉級12強複賽，而女子組預賽從12月18日至24日移師屏東縣立體育館舉行，北一女中將劍指3連霸。

