西德莫迪羽球賽》宋碩芸今戰明地陽菜 爭4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕BWF巡迴賽進入尾聲，不少球員都開始備戰12月年終總決賽或放眼明年賽季，而台灣女將宋碩芸等人馬未休兵，持續在超級300系列印度西德莫迪國際賽奮戰，小宋昨以21：19、21：15擺平日本女將舛木櫻，今天將跟另一日本選手明地陽菜，爭女單4強席次。

前一站澳洲公開賽，為今年BWF年終總決賽採計積分的最終站，因此各路好手普遍不參加西德莫迪國際賽，不過宋碩芸和女雙組合林筱閔／汪郁喬、宋祐媗／許雅晴，還是繼續於國際舞台征戰，持續累積世界排名積分。

今年女單表現不理想的宋碩芸，這次榮膺第3種子，昨快意拍落舛木櫻，是她繼印尼大師賽、美國公開賽，本季三度挺進8強，小宋盼在這站賽事努力拚一次，為今年賽季畫下完美句點。

林筱閔／汪郁喬以21：8、21：14拍落印度地主巴特／古塔，宋祐媗／許雅晴以21：9、21：10打敗高中生組合謝宜岑／鄭淽云，雙雙挺進8強。

宋祐媗／許雅晴、林筱閔／汪郁喬將在今日上演內戰，確定台灣女雙4強保有1席。

